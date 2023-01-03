Ольга Сумская показала свою сестру Наталью в декольтированном платье. Фото

На фото Ольга Сумская и Паперная запечатлены в платьях с корсетами. А Наталья Сумская – в платье с глубоким декольте.

Также Сумская прикрепила фото Паперной, на котором та запечатлена в подростковом возрасте.

Фото: olgasumska / Instagram