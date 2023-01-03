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03 января, 2023
 
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Ольга Сумская показала свою сестру Наталью в декольтированном платье. Фото

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Сумская показала архивные фото
Сумская показала архивные фото
Фото: olgasumska / Instagram

Украинская актриса Ольга Сумская 2 января поделилась в Instagram Stories архивными снимками со старшими сестрой и дочерью: актрисами Натальей Сумской и проживающей в РФ Антониной Паперной.

На фото Ольга Сумская и Паперная запечатлены в платьях с корсетами. А Наталья Сумская – в платье с глубоким декольте.

Также Сумская прикрепила фото Паперной, на котором та запечатлена в подростковом возрасте.

Фото: olgasumska / Instagram
Фото: olgasumska / Instagram

Контекст:

Сейчас Ольге Сумской 56 лет, Наталье – 66, Паперной – 32 года.

Наталья Сумская служит в Национальном театре имени Франко с 1977 года. 

Ольга Сумская служила в Национальном академическом театре русской драмы имени Леси Украинки.

Сумская не исключает, что гражданского мужа ее дочери, российского актера Владимира Яглыча, могут призвать на войну в Украину. Отвечая на вопрос, почему ее дочь не выехала из РФ, Сумская заявила, что она не может покинуть свой дом в стране-агрессоре. Актриса в конце 2022 года заявила, что ее дочери приходится тяжело от невозможности приехать в Украину.

Теги: платье, Ольга Сумская, Антонина Паперная, актриса, фото, Наталья Сумская, декольте
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