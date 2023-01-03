Ольга Сумская показала свою сестру Наталью в декольтированном платье. Фото

На фото Ольга Сумская и Паперная запечатлены в платьях с корсетами. А Наталья Сумская – в платье с глубоким декольте.
Также Сумская прикрепила фото Паперной, на котором та запечатлена в подростковом возрасте.
Сейчас Ольге Сумской 56 лет, Наталье – 66, Паперной – 32 года.
Наталья Сумская служит в Национальном театре имени Франко с 1977 года.
Ольга Сумская служила в Национальном академическом театре русской драмы имени Леси Украинки.
Сумская не исключает, что гражданского мужа ее дочери, российского актера Владимира Яглыча, могут призвать на войну в Украину. Отвечая на вопрос, почему ее дочь не выехала из РФ, Сумская заявила, что она не может покинуть свой дом в стране-агрессоре. Актриса в конце 2022 года заявила, что ее дочери приходится тяжело от невозможности приехать в Украину.