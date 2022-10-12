"Не уверена, что не заберут в Украину убивать". Сумская высказалась о возможной мобилизации в РФ своего зятя – российского актера Яглыча

"Сейчас объявили мобилизацию. Тоня с мужем и детьми там. А ты уверена, что это не коснется твоего зятя и его не заберут в Украину убивать", – спросила у Сумской Гончарова.

"Не уверена, – сказала Сумская. – Это самая страшная тема. Я гоню это мысли".

Сумская подчеркнула, что не разговаривает с дочерью о российской агрессии против Украины и объявленной президентом России Владимиром Путиным мобилизации.

"Она похудела, как былинка сейчас", – описала состояние дочери Сумская.