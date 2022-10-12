"Не уверена, что не заберут в Украину убивать". Сумская высказалась о возможной мобилизации в РФ своего зятя – российского актера Яглыча

"Сейчас объявили мобилизацию. Тоня с мужем и детьми там. А ты уверена, что это не коснется твоего зятя и его не заберут в Украину убивать", – спросила у Сумской Гончарова.
"Не уверена, – сказала Сумская. – Это самая страшная тема. Я гоню это мысли".
Сумская подчеркнула, что не разговаривает с дочерью о российской агрессии против Украины и объявленной президентом России Владимиром Путиным мобилизации.
"Она похудела, как былинка сейчас", – описала состояние дочери Сумская.
Паперная состоит в гражданском браке с Яглычем. У них двое детей: дочь Ева (2017) и сын Даниил (2020). Семья проживает в Москве (РФ). Паперная снимается в российских проектах.
24 февраля, в день нападения РФ на Украину, Паперная заявила, что все это ужасно, избежав подробностей. Сумская, комментируя замалчивание дочерью войны, объяснила это "тотальной зависимостью от обстоятельств".
25 апреля Сумская, отвечая на вопрос, почему ее дочь не выехала из РФ, заявила, что она не может покинуть свой дом в стране-агрессоре.
В 2014 году Сумская в интервью каналу "1+1" говорила, что ее дочь намерена отказаться от украинского гражданства и получить российский паспорт. По словам Сумской, они заплатили за паспорт РФ 1,5 млн грн.
21 сентября Путин объявил о подписании указа о частичной мобилизации для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. В то же время росСМИ сообщали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.
Мобилизованные россияне заявляют, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки.