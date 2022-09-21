В ДТП погиб поддерживавший войну российский актер. Зять Сумской прервал молчание ради поста с соболезнованиями

Дочь Сумской Паперная со своим гражданским мужем Яглычем живет и работает в РФ Фото: Ольга Сумська / Facebook

В публикации отмечается, что автомобиль, в котором ехал актер, столкнулся со встречным авто, после чего совершил еще одно столкновение, оказавшись на встречной полосе. Пускепалис погиб на месте.

В Telegram-канале издания Letna.ru сообщается, что Пускепалис погиб в машине, которую перегонял из России боевикам "ДНР". Накануне поездки он записал соответствующее видео.

* Погибший в ДТП актёр Сергей Пускепалис хотел отправить машину на Донбасс.



На видео он рассказывает о бронированном «Форде Транзит», который планировал отдать подразделениям комбата Волк.



А сегодня на нём же он попал в смертельную аварию в Ярославской области pic.twitter.com/102B6WNYwJ — Лента.ру (@lentaruofficial) September 20, 2022

Российский актер Владимир Яглыч, который является мужем замалчивающей войну украинской актрисы Антонины Паперной и зятем украинской актрисы Ольги Сумской, 20 сентября в Instagram выразил соболезнования в связи со смертью поддерживавшего нападение РФ на Украину Пускепалиса.

"Погиб Пускепалис. Хороший человек, прекрасный актер и настоящий мужчина", – заявил Яглыч.

Это второй пост в микроблоге зятя Сумской после полномасштабного вторжения РФ в Украину. Ранее он активно вел страницу в Instagram, рассказывая подписчикам о карьере и личной жизни.