Бульвар Шоубиз
 
21 сентября, 2022
 
Новости

В ДТП погиб поддерживавший войну российский актер. Зять Сумской прервал молчание ради поста с соболезнованиями

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Дочь Сумской Паперная со своим гражданским мужем Яглычем живет и работает в РФ
Дочь Сумской Паперная со своим гражданским мужем Яглычем живет и работает в РФ
Фото: Ольга Сумська / Facebook

20 сентября в Ярославской области в ДТП погиб поддерживавший нападение РФ на Украину российский актер Сергей Пускепалис. О его смерти сообщил в том числе российский пропагандистский ресурс "РИА Новости" со ссылкой на заявление губернатора области Михаила Евраева.

В публикации отмечается, что автомобиль, в котором ехал актер, столкнулся со встречным авто, после чего совершил еще одно столкновение, оказавшись на встречной полосе. Пускепалис погиб на месте.

В Telegram-канале издания Letna.ru сообщается, что Пускепалис погиб в машине, которую перегонял из России боевикам "ДНР". Накануне поездки он записал соответствующее видео.

Российский актер Владимир Яглыч, который является мужем замалчивающей войну украинской актрисы Антонины Паперной и зятем украинской актрисы Ольги Сумской, 20 сентября в Instagram выразил соболезнования в связи со смертью поддерживавшего нападение РФ на Украину Пускепалиса.

"Погиб Пускепалис. Хороший человек, прекрасный актер и настоящий мужчина", – заявил Яглыч.

Это второй пост в микроблоге зятя Сумской после полномасштабного вторжения РФ в Украину. Ранее он активно вел страницу в Instagram, рассказывая подписчикам о карьере и личной жизни.

Контекст:

Паперная состоит в гражданском браке с Яглычем. У них двое детей: дочь Ева (2017) и сын Даниил (2020). Семья проживает в Москве (РФ). Паперная снимается в российских проектах.

24 февраля, в день нападения РФ на Украину, Паперная заявила, что все это ужасно, избежав подробностей. Сумская, комментируя замалчивание дочерью войны, объяснила это "тотальной зависимостью от обстоятельств".

25 апреля Сумская, отвечая на вопрос, почему ее дочь не выехала из РФ, заявила, что она не может покинуть свой дом в стране-агрессоре.

В 2014 году Сумская в интервью каналу "1+1" говорила, что ее дочь намерена отказаться от украинского гражданства и получить российский паспорт. По словам Сумской, они заплатили за паспорт РФ 1,5 млн грн.

Теги: война России против Украины, Владимир Яглыч, Ольга Сумская, Антонина Паперная
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Руденко: После вторжения дистрибьюторы из Европы и мира просят: дайте готовый телепродукт на тему войны. У нас ничего нет
Руденко: После вторжения дистрибьюторы из Европы и мира просят: дайте готовый телепродукт на тему войны. У нас ничего нет
Елена ПОСКАННАЯ
Директор школы Романенко: У нас все учителя остались в Киеве, не уехали. Надо сказать, выпавшие на нашу долю испытания нас очень сплотили
Директор школы Романенко: У нас все учителя остались в Киеве, не уехали. Надо сказать, выпавшие на нашу долю испытания нас очень сплотили
Елена ПОСКАННАЯ
Военный дневник харьковчанки Гин: В Харьков не привезут детей. Им тут негде учиться. Разрушены поликлиники, детсады, игровые площадки, бассейны, корты – их больше нет
Военный дневник харьковчанки Гин: В Харьков не привезут детей. Им тут негде учиться. Разрушены поликлиники, детсады, игровые площадки, бассейны, корты – их больше нет
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Хочу эту песню на рингтон. Аж настроение поднимается". Кензов опубликовал фрагмент песни, посвященной Залужному. Аудио
"Хочу эту песню на рингтон. Аж настроение поднимается". Кензов опубликовал фрагмент песни, посвященной Залужному. Аудио
В ДТП погиб поддерживавший войну российский актер. Зять Сумской прервал молчание ради поста с соболезнованиями
В ДТП погиб поддерживавший войну российский актер. Зять Сумской прервал молчание ради поста с соболезнованиями
Жена замкомандира "Азова" Калины: Сын знает, что папа вместе с собратьями – настоящие супергерои
Жена замкомандира "Азова" Калины: Сын знает, что папа вместе с собратьями – настоящие супергерои
"Покинуть кровать иногда очень сложно". Бадоев показал свою смятую постель
"Покинуть кровать иногда очень сложно". Бадоев показал свою смятую постель
  "Пора удирать. Хватит позориться". Куваев в новом эпизоде "Масяни" показал Путина, который приказывает своим солдатам капитулировать. Видео
  "Пора удирать. Хватит позориться". Куваев в новом эпизоде "Масяни" показал Путина, который приказывает своим солдатам капитулировать. Видео
Собчак написала в директ Ефросининой, чтобы оправдаться за то, что назвала украинцев нацистами. Ефросинина ответила публично
Собчак написала в директ Ефросининой, чтобы оправдаться за то, что назвала украинцев нацистами. Ефросинина ответила публично
"Самая красивая спортсменка во вселенной". 21-летняя дзюдоистка Белодед восхитила поклонников новой фотосессией
"Самая красивая спортсменка во вселенной". 21-летняя дзюдоистка Белодед восхитила поклонников новой фотосессией
Влад Яма показал, как работает за диджейским пультом на вечеринке в Нью-Йорке. Видео
Влад Яма показал, как работает за диджейским пультом на вечеринке в Нью-Йорке. Видео
Японский блогер ежедневно проводит в центре Киева акцию "Бесплатные объятия" в поддержку Украины
Японский блогер ежедневно проводит в центре Киева акцию "Бесплатные объятия" в поддержку Украины
Экс-возлюбленная Илона Маска, певица Граймс показала редкое фото их дочери, рожденной суррогатной матерью
Экс-возлюбленная Илона Маска, певица Граймс показала редкое фото их дочери, рожденной суррогатной матерью
14-летняя дочь Йовович снялась для американского глянца. Фото
14-летняя дочь Йовович снялась для американского глянца. Фото
54-летняя Белоконь, которая выступает в образе мамы Верки Сердючки, показала мужа и дочь
54-летняя Белоконь, которая выступает в образе мамы Верки Сердючки, показала мужа и дочь
Приянка Чопра снялась с девятимесячной дочерью на подоконнике небоскреба в Нью-Йорке
Приянка Чопра снялась с девятимесячной дочерью на подоконнике небоскреба в Нью-Йорке
Горбунов рассказал, как готовится к зиме в загородном доме
Горбунов рассказал, как готовится к зиме в загородном доме
Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова проводит конкурс эссе "Война в судьбе моей семьи"
Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова проводит конкурс эссе "Война в судьбе моей семьи"
"Лучшая диета". Постройневшая Тина Кароль показала свой обед
"Лучшая диета". Постройневшая Тина Кароль показала свой обед
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 