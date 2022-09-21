В ДТП погиб поддерживавший войну российский актер. Зять Сумской прервал молчание ради поста с соболезнованиями

В публикации отмечается, что автомобиль, в котором ехал актер, столкнулся со встречным авто, после чего совершил еще одно столкновение, оказавшись на встречной полосе. Пускепалис погиб на месте.
В Telegram-канале издания Letna.ru сообщается, что Пускепалис погиб в машине, которую перегонял из России боевикам "ДНР". Накануне поездки он записал соответствующее видео.
* Погибший в ДТП актёр Сергей Пускепалис хотел отправить машину на Донбасс.— Лента.ру (@lentaruofficial) September 20, 2022
На видео он рассказывает о бронированном «Форде Транзит», который планировал отдать подразделениям комбата Волк.
А сегодня на нём же он попал в смертельную аварию в Ярославской области pic.twitter.com/102B6WNYwJ
Российский актер Владимир Яглыч, который является мужем замалчивающей войну украинской актрисы Антонины Паперной и зятем украинской актрисы Ольги Сумской, 20 сентября в Instagram выразил соболезнования в связи со смертью поддерживавшего нападение РФ на Украину Пускепалиса.
"Погиб Пускепалис. Хороший человек, прекрасный актер и настоящий мужчина", – заявил Яглыч.
Это второй пост в микроблоге зятя Сумской после полномасштабного вторжения РФ в Украину. Ранее он активно вел страницу в Instagram, рассказывая подписчикам о карьере и личной жизни.
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Паперная состоит в гражданском браке с Яглычем. У них двое детей: дочь Ева (2017) и сын Даниил (2020). Семья проживает в Москве (РФ). Паперная снимается в российских проектах.
24 февраля, в день нападения РФ на Украину, Паперная заявила, что все это ужасно, избежав подробностей. Сумская, комментируя замалчивание дочерью войны, объяснила это "тотальной зависимостью от обстоятельств".
25 апреля Сумская, отвечая на вопрос, почему ее дочь не выехала из РФ, заявила, что она не может покинуть свой дом в стране-агрессоре.
В 2014 году Сумская в интервью каналу "1+1" говорила, что ее дочь намерена отказаться от украинского гражданства и получить российский паспорт. По словам Сумской, они заплатили за паспорт РФ 1,5 млн грн.