Боржемская снялась в боди, показав ноги. Фото

Боржемская: Спасибо вам, что были с нами в прошлом году, и ждем всех в новом с новыми силами Фото: uzelkova.marina / Instagram

В посте Боржемская отметила, что 2022 год был непростым для всех.

"Но мы продолжали работать над собой, чтобы донатить на нашу армию и поддерживать страну. С нетерпением ждем победы и возвращения каждого воина в свою семью. Спасибо вам, что были с нами в прошлом году, и ждем всех в новом с новыми силами", – написала она.

Пост Боржемская сопроводила снимком, для которого она позировала в черном боди, засветив ноги.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Боржемська Марина (@uzelkova.marina)