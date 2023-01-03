Боржемская снялась в боди, показав ноги. Фото

В посте Боржемская отметила, что 2022 год был непростым для всех.
"Но мы продолжали работать над собой, чтобы донатить на нашу армию и поддерживать страну. С нетерпением ждем победы и возвращения каждого воина в свою семью. Спасибо вам, что были с нами в прошлом году, и ждем всех в новом с новыми силами", – написала она.
Пост Боржемская сопроводила снимком, для которого она позировала в черном боди, засветив ноги.
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Боржемская родилась в Виннице в 1980 году. До войны она была экспертом программы на СТБ "Все буде добре" и тренером нескольких сезонов шоу "Зважені та щасливі" на этом же канале.
В 2018 году Боржемская рассталась с Узелковым после 20 лет семейной жизни. В браке у пары родилось двое детей – сын Роберт и дочь Оливия.