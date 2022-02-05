"Женщина, которая позволяет себе и наслаждается". Бывшая жена Узелкова снялась в платье-бюстье, лежа в ванне

Марина Боржемская: Как будете расслабляться в конце рабочей недели? Фото: uzelkova.marina / Instagram

"Как будете расслабляться в конце рабочей недели? Я вот решила надеть красивое платье и полежать в ванне", – подписала она публикацию.

"Вы невероятно красивая, загадочная. Первая мысль была – сумасшедшая богиня. Женщина, которая позволяет себе и наслаждается", – прокомментировала фото sveta4507460.

"Женщина-огонь, женщина-пламя", – написала vik_vesna.

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