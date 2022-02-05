Бульвар Шоубиз
 
05 февраля, 2022
 
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"Женщина, которая позволяет себе и наслаждается". Бывшая жена Узелкова снялась в платье-бюстье, лежа в ванне

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Марина Боржемская: Как будете расслабляться в конце рабочей недели?
Марина Боржемская: Как будете расслабляться в конце рабочей недели?
Фото: uzelkova.marina / Instagram

Бывшая жена украинского боксера Вячеслава Узелкова, фитнес-тренер Марина Боржемская 4 февраля опубликовала в Instagram фото, для которого позировала в красном платье-бюстье с пышной юбкой, лежа в ванне.

"Как будете расслабляться в конце рабочей недели? Я вот решила надеть красивое платье и полежать в ванне", – подписала она публикацию.

"Вы невероятно красивая, загадочная. Первая мысль была – сумасшедшая богиня. Женщина, которая позволяет себе и наслаждается", – прокомментировала фото sveta4507460.

"Женщина-огонь, женщина-пламя", – написала vik_vesna.

Контекст:

Боржемская родилась в Виннице в 1980 году. Она является экспертом программы на СТБ "Все буде добре". Была тренером нескольких сезонов шоу "Зважені та щасливі" на этом же канале.

В 2018 году Боржемская рассталась со своим мужем, боксером Вячеславом Узелковым после 20 лет семейной жизни. В браке у пары родилось двое детей – сын Роберт и дочь Оливия.

Теги: платье, тренер, Марина Боржемская, фитнес, жена
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