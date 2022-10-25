"Скучаю по тебе". 32-летняя Миша Романова снялась в салоне авто в объятиях мужчины

Опубликованный снимок сделан с верхнего ракурса таким образом, что в кадре видны лишь руки артистки и ее спутника – он обнимает ее за бедро, а певица держит его за запястье.

"Скучаю по тебе", – подписала она фото.

32-летняя артистка не стала называть имя человека, который запечатлен вместе с ней на фото.

Скриншот: misharomanova / Instagram