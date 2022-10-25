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25 октября, 2022
 
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"Скучаю по тебе". 32-летняя Миша Романова снялась в салоне авто в объятиях мужчины

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Миша Романова вместе с сыном проживает в Германии
Миша Романова вместе с сыном проживает в Германии
Фото: misharomanova / Instagram

Бывшая солистка группы "ВИА Гра", украинская певица Миша Романова 24 октября опубликовала в Instagram фото, на котором запечатлена в салоне авто в объятиях мужчины.

Опубликованный снимок сделан с верхнего ракурса таким образом, что в кадре видны лишь руки артистки и ее спутника – он обнимает ее за бедро, а певица держит его за запястье.

"Скучаю по тебе", – подписала она фото. 

32-летняя артистка не стала называть имя человека, который запечатлен вместе с ней на фото.

Скриншот: misharomanova / Instagram
Скриншот: misharomanova / Instagram

Контекст:

Миша Романова (настоящее имя – Наталья Могиленец) родилась в Херсоне в 1993 году. Она стала участницей группы "ВИА Гра" в 2013 году после победы в проекте "Хочу к Меладзе". Артистка покинула коллектив в начале 2018-го. Сейчас выступает сольно.

В настоящее время артистка вместе с сыном проживает в Германии. Имя отца своего ребенка она не называет.

Теги: Миша Романова, певица, мужчины, объятия
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