"Скучаю по тебе". 32-летняя Миша Романова снялась в салоне авто в объятиях мужчины

Опубликованный снимок сделан с верхнего ракурса таким образом, что в кадре видны лишь руки артистки и ее спутника – он обнимает ее за бедро, а певица держит его за запястье.
"Скучаю по тебе", – подписала она фото.
32-летняя артистка не стала называть имя человека, который запечатлен вместе с ней на фото.
Миша Романова (настоящее имя – Наталья Могиленец) родилась в Херсоне в 1993 году. Она стала участницей группы "ВИА Гра" в 2013 году после победы в проекте "Хочу к Меладзе". Артистка покинула коллектив в начале 2018-го. Сейчас выступает сольно.
В настоящее время артистка вместе с сыном проживает в Германии. Имя отца своего ребенка она не называет.