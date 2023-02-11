"Раньше была откровенной на сцене, сейчас хочется отображать то, о чем болит сердце". Миша Романова выпустила первую песню на украинском

В пресс-релизе, который команда артистки предоставила интернет-изданию "ГОРДОН", сообщается, что композиция является "криком души певицы, которая была вынуждена покинуть семью ради безопасности сына".
"Мне понадобилось очень много времени, чтобы вернуться к творчеству. Я не могла понять, о чем я хочу петь в новых песнях. Если раньше я была более смелой и откровенной как в треках, так и на сцене, то сейчас хочется отображать то, о чем болит мое сердце", – рассказала артистка.
Певица призналась, что презентация песни была запланирована на начало 2022 года, но после полномасштабного вторжения РФ в Украину "потерялись энергия и смысли сингла". Новый текст Мише Романовой написал автор и музыкант Андрей Осадчук.
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Миша Романова (настоящее имя – Наталья Могиленец) родилась в Херсоне в 1993 году. Она стала участницей группы "ВИА Гра" в 2013 году после победы в проекте "Хочу к Меладзе". Артистка покинула коллектив в начале 2018-го. Сейчас выступает сольно.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину артистка вместе с сыном переехала в Германию.