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27 февраля, 2023
 
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"Все думали, что вешу 100". Как выглядела Каменских в своем максимальном весе – семь фото певицы, которая снова худеет

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По словам Каменских, ее максимальный вес составлял 78 кг
По словам Каменских, ее максимальный вес составлял 78 кг
Фото: potupinastyaf / Instagram

Украинская певица Настя Каменских в начале февраля призналась, что набрала лишний вес. Певица не решилась озвучить количество лишних килограммов, но призналась, что причиной тому – нарушение режима. Артистка отметила, что теперь пытается вернуть прежние формы, в том числе благодаря активным тренировкам.

Для Каменских это не первая попытка скинуть лишние килограммы. До того, как стать стройной, певица уже имела опыт борьбы с лишним весом. Интернет-издание "ГОРДОН" вспоминает, как тогда выглядела артистка и рассказывает, благодаря чему ей удалось похудеть. 

В декабре 2021 года мать Насти Каменских, певица Лидия Каменских рассказала, что причиной лишнего веса у ее дочери стал ее напряженный гастрольный график.

"Все время на этих гастролях, поесть – схватила где-то фастфуд, накопилось. Нервные моменты были. И у нее с этим был немного перебор. Она волновалась сильно, переживала. И я переживала. И в один прекрасный момент она сказала: "Все, хватит". Очень сильно спорт ей помог", – рассказала тогда мать певицы.

Сама певица в апреле 2021 года впервые показала, как выглядела в купальнике, имея лишний вес.

"Мне часто пишут и осуждают за вес, осуждают, что я много тренируюсь, слежу за питанием, но все равно не соответствую общепринятым идеалам, но это не повод корить себя. И даже сейчас, когда могу иногда скакать в весе, я люблю себя такой, какая есть", – заявила тогда артистка. 

В комментарии, который она дала спустя месяц российскому изданию "Собеседник", певица рассказала, что обнародованные снимки были сделаны, когда она весила почти 80 кг.

"Мой максимальный вес был 78 кг, все думали, что я вешу все 100. Мне было очень тяжело. Я очень сильно не любила себя, плохо к себе относилась. Однажды я открыла шкаф и поняла, что у меня в гардеробе только безразмерные вещи. Я захотела надето что-то другое, да и в целом поменять свою жизнь", – рассказывала два года назад российским журналистам украинская артистка.

Она отметила, что сбросить лишний вес ей тогда помогло дробное питание и спорт. 

"Я вставала в пять утра, бежала зимой по льду и думала, зачем мне это все. Путь был долгим, я работала с психологом, с тренером. Были и слезы, и истерики. Я представления не имела, что такое правильное питание. Сейчас я ем небольшими порциями четыре-пять раз в день, занимаюсь спортом каждый день, с него начинается мое утро и я обожаю этот процесс", – рассказала она.

После похудения Каменских выглядела вот так.

Теперь артистке вновь предстоит вернуться в форму. 

Контекст:

С 2006-го по 2017 год Каменских выступала с рэпером Потапом (Алексеем Потапенко) в составе дуэта "Потап и Настя". 

В конце 2017-го артисты сообщили о распаде группы. После этого Каменских начала сольную карьеру как певица NK, а в мае 2019 года вышла замуж за Потапа. Сейчас он является автором слов и музыки части песен из ее сольного репертуара.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Настя Каменских, певица, похудение
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