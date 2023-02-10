35-летняя Каменских призналась, что набрала лишний вес, и показала, как теперь выглядит

Каменских: Как и много людей сейчас, я очень выпала из режима Фото: NK / Facebook

Артистка не стала озвучивать, сколько именно лишних килограммов она набрала, но опубликовала свежее фото, на котором запечатлена с верхнего ракурса во время занятия на тренажере.

"Как и много людей сейчас, я очень выпала из режима, набрала лишний вес. Но пытаюсь вернуться к активным занятиям, это очень помогает держаться", – призналась 35-летняя артистка.

Скриншот: kamenskux / Instagram