35-летняя Каменских призналась, что набрала лишний вес, и показала, как теперь выглядит

Артистка не стала озвучивать, сколько именно лишних килограммов она набрала, но опубликовала свежее фото, на котором запечатлена с верхнего ракурса во время занятия на тренажере.
"Как и много людей сейчас, я очень выпала из режима, набрала лишний вес. Но пытаюсь вернуться к активным занятиям, это очень помогает держаться", – призналась 35-летняя артистка.
Настя Каменских до полномасштабного вторжения РФ в Украину вела здоровый образ жизни – артистка занималась спортом, придерживалась правильного питания.
Певица не скрывает, что имеет склонность к лишнему весу. Весной 2021 года Каменских показала архивные фото, на которых запечатлена до похудения. "Мне часто пишут негативные комментарии и осуждают за вес, осуждают, что я много тренируюсь, слежу за питанием, но все равно не соответствую общепринятым идеалам, но это не повод корить себя. И даже сейчас, когда могу иногда скакать в весе, я люблю себя такой, какая есть. Моя идеальность – в моей неидеальности", – написала тогда артистка.