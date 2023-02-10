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10 февраля, 2023
 
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35-летняя Каменских призналась, что набрала лишний вес, и показала, как теперь выглядит

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Каменских: Как и много людей сейчас, я очень выпала из режима
Каменских: Как и много людей сейчас, я очень выпала из режима
Фото: NK / Facebook

Украинская певица Настя Каменских 9 февраля, отвечая на вопросы фолловеров в Instagram Stories, призналась, что за последнее время набрала лишний вес.

Артистка не стала озвучивать, сколько именно лишних килограммов она набрала, но опубликовала свежее фото, на котором запечатлена с верхнего ракурса во время занятия на тренажере.

"Как и много людей сейчас, я очень выпала из режима, набрала лишний вес. Но пытаюсь вернуться к активным занятиям, это очень помогает держаться", – призналась 35-летняя артистка.

Скриншот: kamenskux / Instagram
Скриншот: kamenskux / Instagram

Контекст:

Настя Каменских до полномасштабного вторжения РФ в Украину вела здоровый образ жизни – артистка занималась спортом, придерживалась правильного питания. 

Певица не скрывает, что имеет склонность к лишнему весу. Весной 2021 года Каменских показала архивные фото, на которых запечатлена до похудения. "Мне часто пишут негативные комментарии и осуждают за вес, осуждают, что я много тренируюсь, слежу за питанием, но все равно не соответствую общепринятым идеалам, но это не повод корить себя. И даже сейчас, когда могу иногда скакать в весе, я люблю себя такой, какая есть. Моя идеальность – в моей неидеальности", – написала тогда артистка.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Настя Каменских, певица, похудение
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