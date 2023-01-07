"Сама и грустная", "Надеюсь, они еще вместе". Каменских показала свое рождественское утро

Потап и Каменских поженились в 2019 году Фото: potupinastyaf / Instagram

Каменских позирует в кадре босой, сидя на полу в свитере и джинсах.

"Рождественское утро. Поздравляю всех, кто празднует сегодня. Пусть воцарится мир в нашей Украине и в душе каждого украинца", – написала артистка.

Подписчики певицы обратили внимание на то, что Каменских на рождественском фото запечатлена без мужа, украинского певца Потапа (Алексея Потапенко).

"Вроде и с Потапом, а фоток вместе ни одной", – отреагировали в сети.

"Надеюсь, они еще вместе", – прокомментировали фото подписчики.

"Почему сама и грустная?" – поинтересовались фолловеры.