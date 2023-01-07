"Сама и грустная", "Надеюсь, они еще вместе". Каменских показала свое рождественское утро

Каменских позирует в кадре босой, сидя на полу в свитере и джинсах.
"Рождественское утро. Поздравляю всех, кто празднует сегодня. Пусть воцарится мир в нашей Украине и в душе каждого украинца", – написала артистка.
Подписчики певицы обратили внимание на то, что Каменских на рождественском фото запечатлена без мужа, украинского певца Потапа (Алексея Потапенко).
"Вроде и с Потапом, а фоток вместе ни одной", – отреагировали в сети.
"Надеюсь, они еще вместе", – прокомментировали фото подписчики.
"Почему сама и грустная?" – поинтересовались фолловеры.
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Каменских и Потап поженились в мае 2019 года. Они выступали вместе в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го сообщили о прекращении деятельности группы.
После распада группы Каменских начала сольную карьеру под именем NK.
За пять дней до полномасштабного вторжения РФ в Украину Каменских вместе с Потапом выехала в Испанию. Певица отмечает, что это была заранее запланированная командировка. Вместе с Каменских и Потапом тогда уехали их матери.
Каменских выступала за границей с благотворительными концертами в поддержку своей страны. Певица собрала 75 млн грн. Она продолжает давать благотворительные выступления в поддержку Украины.
17 августа артистка сообщила, что вернулась в Украину. В сентябре стало известно, что в Украину вернулся и Потап.
В последнее время супруги не появлялись вместе на публике и не постили в сети совместные фото, поклонники пары предположили, что Потап и Каменских расстались. Сами артисты не комментировали свои отношения, но в конце декабря вместе засветились на рождественской вечеринке в Киеве.