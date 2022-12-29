"Все потеряло всякий смысл". Каменских заявила о переоценке ценностей

Каменских: Никто из нас уже никогда не будет прежним. Мы все будем лучше, мы уже лучше Фото: NK / Facebook

"Сегодня все, что раньше имело значение, кажется, потеряло всякий смысл. И очень простые и пустяковые вещи, которые многие из нас принимали как должное, приобрели новую ценность. Наверное, каждый понял, что самое дорогое – это наша жизнь и наши родные рядом. То, что каждый новый день, который мы имеем возможность прожить, – это большой дар, который нужно ценить, – написала артистка. – Сегодня я благодарна за возможность жить, видеть свою семью и продолжать творить. И я точно знаю, что никто из нас уже никогда не будет прежним. Мы все будем лучше, мы уже лучше".