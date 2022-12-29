"Все потеряло всякий смысл". Каменских заявила о переоценке ценностей

"Сегодня все, что раньше имело значение, кажется, потеряло всякий смысл. И очень простые и пустяковые вещи, которые многие из нас принимали как должное, приобрели новую ценность. Наверное, каждый понял, что самое дорогое – это наша жизнь и наши родные рядом. То, что каждый новый день, который мы имеем возможность прожить, – это большой дар, который нужно ценить, – написала артистка. – Сегодня я благодарна за возможность жить, видеть свою семью и продолжать творить. И я точно знаю, что никто из нас уже никогда не будет прежним. Мы все будем лучше, мы уже лучше".
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За пять дней до полномасштабного вторжения РФ в Украину Каменских вместе со своим мужем, рэпером и продюсером Потапом (Алексеем Потапенко) выехала в Испанию. Певица отмечает, что это была заранее запланированная командировка. Вместе с Каменских и Потапом тогда уехали их матери.
Каменских выступала за границей с благотворительными концертами в поддержку своей страны. Певица собрала 75 млн грн.
17 августа артистка сообщила, что вернулась в Украину, позже она анонсировала новые концерты за границей. В сентябре стало известно, что в Украину вернулся и Потап.