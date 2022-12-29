"Не случайно", "Дорогая карма, если что – у нас большой список". В Москве сосулька упала генералу на голову. Видео

Сообщается, что Елизаров был госпитализирован. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и компрессионный перелом позвоночника.
В Telegram-канале московской прокуратуры сообщается, что Дорогомиловской межрайонной прокуратурой начата проверка, выясняются "обстоятельства и причины произошедшего".
"А знаете, что самое интересное? Что сосулька упала с крыши здания национального центра управления в кризисных ситуациях. Здания, принадлежащего МЧС. Все логично", – отреагировали в сети.
А знаете, что самое интересное? Что сосулька упала с крыши здания Национального центра управления в кризисных ситуациях. Здания, принадлежащего МЧС. Всё логично.— Alexandr Ivanov (@photoprague) December 28, 2022
"Дорогая карма, если что – у нас большой список", – прокомментировали пользователи сети.
На генерала МЧС в Москве упала сосулька, у него компрессионный перелом позвоночника. Дорогая Карма, если что у нас большой список)) pic.twitter.com/kGKrnwgWkp— Chris Anderson (@ChrsAnderson) December 29, 2022
"Не случайно", – предположили в сети.
В Москве гигантская сосулька упала на голову генерала МЧС. Прокуратура начала проверку. Прикольно, или не случайно. https://t.co/FKHVDg87wy— elizaveta zhukova (@elizavetazhuk16) December 28, 2022