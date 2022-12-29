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29 декабря, 2022
 
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"Не случайно", "Дорогая карма, если что – у нас большой список". В Москве сосулька упала генералу на голову. Видео

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Прокуратура начала проверку, выясняются "обстоятельства и причины произошедшего"
Прокуратура начала проверку, выясняются "обстоятельства и причины произошедшего"
Фото: Прокуратура Москвы / Telegram

В Москве с крыши национального центра управления в кризисных ситуациях упала сосулька на голову директора департамента оперативного управления МЧС, 50-летнего генерала-лейтенанта Анатолия Елизарова. Об этом 28 декабря сообщило российское пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Сообщается, что Елизаров был госпитализирован. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и компрессионный перелом позвоночника.

В Telegram-канале московской прокуратуры сообщается, что Дорогомиловской межрайонной прокуратурой начата проверка, выясняются "обстоятельства и причины произошедшего".

"А знаете, что самое интересное? Что сосулька упала с крыши здания национального центра управления в кризисных ситуациях. Здания, принадлежащего МЧС. Все логично", – отреагировали в сети.

"Дорогая карма, если что – у нас большой список", – прокомментировали пользователи сети.


"Не случайно", – предположили в сети.

Теги: Россия, прокуратура, Москва, зима
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