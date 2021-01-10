В России умер последний из создателей советской атомной бомбы, уроженец Украины

Уроженец Днепропетровской области Украины Исаак Халатников, участвовавший в создании первых в СССР атомной и термоядерной бомб, скончался на 102-м году жизни.

В России умер уроженец Украины, физик-теоретик Исаак Халатников, который был единственным оставшимся в живых создателем советской атомной бомбы. О его смерти проинформировал 9 января сайт Российской академии наук.

"Сегодня в 10.00 на 102-м году жизни скончался известный физик, академик Исаак Маркович Халатников. Оборвалась долгая и плодотворная жизнь замечательного ученого, основателя Института теоретической физики имени Льва Ландау, прекрасного человека", – говорится в сообщении.

Халатников родился в Екатеринославе (сейчас Днепр) в октябре 1919 года. С будущим Нобелевским лауреатом Ландау начал сотрудничать еще во время своей учебы в Днепропетровском университете. Впоследствии они открыли теорию сверхтекучести, получившую наименование Ландау – Халатникова.

Первый советский атомный заряд успешно испытали 29 августа 1949 года, для нее Халатников рассчитывал мощность, отмечают "РИА Новости". Впоследствии уроженец Украины участвовал и в расчете первой советской водородной бомбы, ее успешно испытали 12 августа 1953 года.