В РФ скончался бизнесмен из списка Forbes Христов, его лечили в больнице для пациентов с COVID-19

Уроженец Украины, российский бизнесмен из Магаданской области Владимир Христов в 2020 году впервые попал в список Forbes. 24 декабря он скончался в Москве.

Христов умер на 72-м году жизни Фото: govoritmagadan.ru

24 декабря в России скончался бизнесмен из списка Forbes, владелец АО "Сусуманзолото" (Магаданская область РФ) Владимир Христов. Об этом 25 декабря проинформировал сайт возглавляемой им компании.

"На 72-м году ушел из жизни председатель совета директоров холдинга Христов Владимир Кириллович. Его колымская биография началась в 1967 году, когда он, уроженец теплой Украины, избрал точкой приложения своих сил крайний северо-восток", – говорится в сообщении.

"Магаданской правде" гендиректор "Сусуманзолота" Александр Чугунов рассказал, что Христов умер в Москве в инфекционной больнице в Коммунарке.

В этой больнице лечат в том числе больных коронавирусной инфекцией COVID-19.

В 2020 году Forbes впервые включил Христова в список 200 богатейших бизнесменов России, оценив его долю в компании в $500 млн.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. Россия по числу инфицированных коронавирусом занимает четвертое место в мире – почти 3 млн случаев, по данным правительства РФ.