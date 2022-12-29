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29 декабря, 2022
 
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"Возвращения к развлекательному телевидению не будет никогда". Притула объявил о завершении карьеры телеведущего

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Притула: Я с большой радостью прожил 17 лет карьеры телеведущего
Притула: Я с большой радостью прожил 17 лет карьеры телеведущего
Фото: Суспільне Культура / Facebook

Украинский волонтер и ведущий Сергей Притула принял решение о завершении карьеры телеведущего развлекательных шоу. Об этом он сообщил в интервью, которое 28 октября вышло на YouTube-канале его коллеги Маши Ефросининой.

"Я с большой радостью прожил 17 лет карьеры телеведущего. В предыдущих интервью на вопрос о моем будущем на телевидении отвечал: "Давайте подождем, пока закончится война, а потом уже приму решение". Но сегодня, опираясь на некоторые вещи, которые произошли за последние несколько недель, могу с уверенностью сказать, что возвращения к развлекательному телевидению не будет никогда", – заявил он.

Контекст:

Притула в прошлом – телеведущий, актер, стендап-комик, автор и сопродюсер скетч-шоу "Файна Юкрайна", экс-ведущий утреннего шоу "Подъем", талант-шоу "Украина слезам не верит" на "Новом канале" и других развлекательных программ.

Является активистом волонтерского движения, которое оказывает помощь украинским военнослужащим.

Фонд Сергея Притулы – украинская благотворительная организация, специализирующаяся на помощи силам обороны Украины и пострадавшим от российско-украинской войны. Она была основана в 2020 году.

С начала полномасштабного вторжения фонд регулярно собирает средства на закупку техники для ВСУ. Последний крупный сбор прошел в середине октября, когда Притула вместе с активистом Сергеем Стерненко собирал деньги на дроны-камикадзе.

Теги: война России против Украины, Сергей Притула, телеведущий
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