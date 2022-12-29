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29 декабря, 2022
 
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Притула о брате, который участвовал в освобождении Ирпеня: Когда они вышли, это был человек с черным лицом. И не потому, что оно было грязным

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Сейчас брат Притулы вернулся к адвокатской деятельности
Сейчас брат Притулы вернулся к адвокатской деятельности
Фото: siriy_ua/ Instagram

Украинский ведущий и волонтер Сергей Притула когда увидел своего брата Василия Притулу, который принимал участие в боях против российских оккупантов в Киевской области, то сперва не узнал его. Об этом Сергей Притула рассказал в интервью, которое 28 декабря вышло на YouTube-канале украинской ведущей Маши Ефросининой.

"Когда они вышли из Ирпеня, я просто не узнал. Это был человек с каким-то абсолютно черным лицом. И не потому, что оно было грязным... Я не знаю, как этот пигмент появляется у людей, которые непосредственно касаются боевых действий", – рассказал он.

Контекст:

Василий Притула старше Сергея Притулы на четыре года. Он занимался адвокатской деятельностью. После полномасштабного вторжения РФ в Украину Василий Притула пошел добровольцем на фронт и в составе одного из спецподразделений воевал против российских оккупантов в Киевской области.

"Брат был прикреплен к двум снайперам, которых он защищал", – рассказывал о старшем брате ведущий. Он отметил, что сейчас его брат вернулся к адвокатской практике.

Российские оккупанты зашли на территорию Киевской области в первые дни вторжения, они пытались захватить Киев, но потерпели поражение.

2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов. В населенных пунктах региона нашли тела убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. Часть убитых обнаружили в подвальных помещениях, часть – на улицах, некоторые похоронены в братских могилах.

Теги: Ирпень, война России против Украины, Сергей Притула
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