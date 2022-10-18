"Каждая ваша гривна пойдет на нашу победу". Дикусар после призыва о помощи рассказал о результатах благотворительного сбора

"Уважаемые, любимые и невероятные украинцы! От количества ваших донатов блокировали мой счет! После объяснений и предоставления соответствующих документов все решилось. Но вопреки трудностям вы так быстро собрали на моем счету сумму, что этого хватит не только на рации, но и на тепловизоры, дроны, лопаты и помощь дружественным подразделениям, – написал он. – Каждая ваша гривна пойдет на нашу победу! Я лично проконтролирую, чтобы все приобретенное было в руках солдат и сержантов! Спасибо за ваше доверие! Обнял каждого".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dmytro Dikusar (@dikusar_dmitriy)