"Каждая ваша гривна пойдет на нашу победу". Дикусар после призыва о помощи рассказал о результатах благотворительного сбора

"Уважаемые, любимые и невероятные украинцы! От количества ваших донатов блокировали мой счет! После объяснений и предоставления соответствующих документов все решилось. Но вопреки трудностям вы так быстро собрали на моем счету сумму, что этого хватит не только на рации, но и на тепловизоры, дроны, лопаты и помощь дружественным подразделениям, – написал он. – Каждая ваша гривна пойдет на нашу победу! Я лично проконтролирую, чтобы все приобретенное было в руках солдат и сержантов! Спасибо за ваше доверие! Обнял каждого".
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1 марта Дикусар сообщил, что пополнил ряды украинской армии. 14 марта вместе со своими сослуживцами он попал под авиаудар баллистических ракет.
16 октября Дикусар обратился к поклонникам с просьбой помочь купить рации.