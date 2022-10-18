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18 октября, 2022
 
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"Каждая ваша гривна пойдет на нашу победу". Дикусар после призыва о помощи рассказал о результатах благотворительного сбора

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Дикусар: Уважаемые, любимые и невероятные украинцы! От количества ваших донатов блокировали мой счет
Дикусар: Уважаемые, любимые и невероятные украинцы! От количества ваших донатов блокировали мой счет
Фото: dikusar_dmitriy / Instagram

Защищающий Украину хореограф Дмитрий Дикусар, который ранее обратился к подписчикам за помощью в закупке раций для него и его побратимов, вынужден был объясняться с банком, так как из-за большого количества донатов его счет был временно заблокирован. Об этом он написал 18 октября в Instagram.

"Уважаемые, любимые и невероятные украинцы! От количества ваших донатов блокировали мой счет! После объяснений и предоставления соответствующих документов все решилось. Но вопреки трудностям вы так быстро собрали на моем счету сумму, что этого хватит не только на рации, но и на тепловизоры, дроны, лопаты и помощь дружественным подразделениям, – написал он. – Каждая ваша гривна пойдет на нашу победу! Я лично проконтролирую, чтобы все приобретенное было в руках солдат и сержантов! Спасибо за ваше доверие! Обнял каждого".

Контекст:

1 марта Дикусар сообщил, что пополнил ряды украинской армии. 14 марта вместе со своими сослуживцами он попал под авиаудар баллистических ракет

16 октября Дикусар обратился к поклонникам с просьбой помочь купить рации.

Теги: благотворительность, война России против Украины, Дмитрий Дикусар
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