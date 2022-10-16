"Это очень важно для выполнения боевой задачи и предотвращения потерь". Защищающий Украину хореограф Дикусар попросил украинцев о помощи

"Сейчас нам с побратимами срочно и крайне необходимо больше раций. От качества связи зависит слаженность действий подразделений. А это очень важно для успешности выполнения боевой задачи и предотвращения дополнительных потерь. Если у кого-то есть возможность помочь с поиском DP4800E Motorola, DP4600E Motorola, напишите мне. А всем, кто захочет помочь собрать на них деньги, я буду благодарен за 10 грн и репост", – написал хореограф.
Дикусар также на своей странице разместил номер карты, на которую собирает деньги для закупки раций.
Этот пост – первая публикация на странице Дикусара за несколько последних месяцев.
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1 марта Дикусар сообщил, что пополнил ряды украинской армии. 14 марта вместе со своими сослуживцами он попал под авиаудар баллистических ракет.