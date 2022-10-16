"Это очень важно для выполнения боевой задачи и предотвращения потерь". Защищающий Украину хореограф Дикусар попросил украинцев о помощи

Дкусар: Сейчас нам с побратимами срочно и крайне необходимо больше раций Фото: dikusar_dmitriy / Instagram

"Сейчас нам с побратимами срочно и крайне необходимо больше раций. От качества связи зависит слаженность действий подразделений. А это очень важно для успешности выполнения боевой задачи и предотвращения дополнительных потерь. Если у кого-то есть возможность помочь с поиском DP4800E Motorola, DP4600E Motorola, напишите мне. А всем, кто захочет помочь собрать на них деньги, я буду благодарен за 10 грн и репост", – написал хореограф.

Дикусар также на своей странице разместил номер карты, на которую собирает деньги для закупки раций.

Этот пост – первая публикация на странице Дикусара за несколько последних месяцев.