"Воин, который оставил работу за границей и вернулся защищать страну". Дискусар сообщил о смерти побратима

"Во время выполнения боевой задачи погиб мой друг и побратим Юр Марьян Иванович. Светлый и настоящий человек. Воин, который в начале полномасштабного вторжения врага в Украину оставил работу за границей и вернулся защищать свою страну и ее людей.", написал Дикусар. Почтим память нашего героя молитвой! Мы никогда не сдадимся! Вечная память всем нашим воинам! Слава Украине!"

Война России против Украины. Главное (обновляется)