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17 августа, 2022
 
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"Воин, который оставил работу за границей и вернулся защищать страну". Дискусар сообщил о смерти побратима

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Дикусар: Во время выполнения боевой задачи погиб мой друг и побратим Юрий Марьян Иванович
Дикусар: Во время выполнения боевой задачи погиб мой друг и побратим Юрий Марьян Иванович
Фото: dikusar_dmitriy / Instagram

Защищающий Украину хореограф Дмитрий Дикусар 17 августа в Instagram сообщил о смерти своего побратима. Он также опубликовала черно-белое фото, на котором они запечатлены вместе.

"Во время выполнения боевой задачи погиб мой друг и побратим Юр Марьян Иванович. Светлый и настоящий человек. Воин, который в начале полномасштабного вторжения врага в  Украину оставил работу за границей и вернулся защищать свою страну и ее людей.", написал Дикусар. Почтим память нашего героя молитвой! Мы никогда не сдадимся! Вечная память всем нашим воинам! Слава Украине!"

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

1 марта Дикусар сообщил, что пополнил ряды украинской армии. 14 марта вместе со своими сослуживцами он попал под авиаудар баллистических ракет.

Теги: Украина, вторжение, молитва, украинец, Дмитрий Дикусар
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