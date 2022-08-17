"Воин, который оставил работу за границей и вернулся защищать страну". Дискусар сообщил о смерти побратима

"Во время выполнения боевой задачи погиб мой друг и побратим Юр Марьян Иванович. Светлый и настоящий человек. Воин, который в начале полномасштабного вторжения врага в Украину оставил работу за границей и вернулся защищать свою страну и ее людей.", написал Дикусар. Почтим память нашего героя молитвой! Мы никогда не сдадимся! Вечная память всем нашим воинам! Слава Украине!"
Война России против Украины. Главное (обновляется)
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1 марта Дикусар сообщил, что пополнил ряды украинской армии. 14 марта вместе со своими сослуживцами он попал под авиаудар баллистических ракет.