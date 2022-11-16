Притула рассказал о старшем брате, который принимал участие в освобождении Киевской области от российских оккупантов

"Брат был откомандирован туда в составе одного из спецподразделений, к которому он "приквартировался" на добровольной основе. Брат был прикреплен к двум снайперам, которых он защищал. Не знаю, можно ли что-нибудь больше об этом рассказывать", – сказал ведущий.
Притула отметил, что брат не обращался к нему с просьбами помочь в обеспечении своего подразделения.
Ведущий сообщил, что сейчас его брат вернулся к адвокатской практике.
Василий Притула старше Сергея Притулы на четыре года. Он занимается адвокатской деятельностью.
Российские оккупанты зашли на территорию Киевской области в первые дни вторжения, они пытались захватить Киев, но потерпели поражение.
2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов. В населенных пунктах региона нашли тела убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. Часть убитых обнаружили в подвальных помещениях, часть – на улицах, некоторые похоронены в братских могилах.