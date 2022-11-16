Притула рассказал о старшем брате, который принимал участие в освобождении Киевской области от российских оккупантов

Притула отметил, что брат не обращался к нему с просьбами помочь в обеспечении своего подразделения Фото: siriy_ua/ Instagram

"Брат был откомандирован туда в составе одного из спецподразделений, к которому он "приквартировался" на добровольной основе. Брат был прикреплен к двум снайперам, которых он защищал. Не знаю, можно ли что-нибудь больше об этом рассказывать", – сказал ведущий.

Притула отметил, что брат не обращался к нему с просьбами помочь в обеспечении своего подразделения.

Ведущий сообщил, что сейчас его брат вернулся к адвокатской практике.