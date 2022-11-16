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16 ноября, 2022
 
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Притула рассказал о старшем брате, который принимал участие в освобождении Киевской области от российских оккупантов

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Притула отметил, что брат не обращался к нему с просьбами помочь в обеспечении своего подразделения
Притула отметил, что брат не обращался к нему с просьбами помочь в обеспечении своего подразделения
Фото: siriy_ua/ Instagram

Украинский ведущий и волонтер Сергей Притула в интервью, которое опубликовано на YouTube-канале "Розмова", рассказал о своем старшем брате, украинском адвокате Василии Притуле, который принимал участие в боях против российских оккупантов в Киевской области.

"Брат был откомандирован туда в составе одного из спецподразделений, к которому он "приквартировался" на добровольной основе. Брат был прикреплен к двум снайперам, которых он защищал. Не знаю, можно ли что-нибудь больше об этом рассказывать", – сказал ведущий. 

Притула отметил, что брат не обращался к нему с просьбами помочь в обеспечении своего подразделения. 

Ведущий сообщил, что сейчас его брат вернулся к адвокатской практике.

Контекст:

Василий Притула старше Сергея Притулы на четыре года. Он занимается адвокатской деятельностью. 

Российские оккупанты зашли на территорию Киевской области в первые дни вторжения, они пытались захватить Киев, но потерпели поражение.

2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов. В населенных пунктах региона нашли тела убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. Часть убитых обнаружили в подвальных помещениях, часть – на улицах, некоторые похоронены в братских могилах.

Теги: война России против Украины, Сергей Притула
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