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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Притула: Сходил в клуб – задонать на армию или сетку какую-нибудь сплети, чтобы тебя потом совесть не мучила

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Притула: Можно еще музыкальные школы закрыть потому что в стране война, а ты на скрипочке играешь
Притула: Можно еще музыкальные школы закрыть – потому что в стране война, а ты на скрипочке играешь
Фото: Сергій Притула / Facebook

Украинцы могут позволить себе развлечения во время войны, однако при этом они должны помогать своей армии. Об этом в опубликованном 9 ноября интервью "РБК-Украина" заявил украинский телеведущий и волонтер Сергей Притула.

"Зимой 2015 года я завозил морпехам в Широкино помощь. Ехала машина, которая меня вела к ребятам, я ехал своей машиной за ней, у меня играла музыка в салоне, мы остановились под холмиком, и я услышал звук очень близкой канонады, и пулеметы работали, и артиллерия, это мы насыпали. Я возвращаюсь в Мариуполь, 25–30 минут от зоны боевых действий – и там работают бары, клубы, люди ходят, употребляют алкоголь и так далее. Поэтому здесь не нужно даже смотреть на живущий относительно далеко от линии фронта Киев", – сказал Притула.

Он отметил, что каждый человек по-своему трактует вопрос с организацией досуга в военное время.

"Если осуждать, что люди ходят в клуб, давайте и кинотеатры закроем. Давайте закроем музеи – в стране война, а вы по музеям ходите. Можно еще музыкальные школы закрыть – потому что в стране война, а ты на скрипочке играешь. Главное – не перегнуть палку в своих попытках морализаторства. Если человеку 18 лет, он пригласил девушку в клуб – ок, отдыхай. Но не забывай, благодаря кому у тебя есть такая возможность. Сходил в клуб – на следующий день задонать на армию или пойди какую-нибудь сетку сплети, сделай что-нибудь, чтобы тебя потом совесть не мучила", – подчеркнул Притула.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

Теги: Россия, Украина, украинцы, война России против Украины, Сергей Притула, отдых, досуг
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