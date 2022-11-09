Психиатр рассказал, какое чувство украинцы должны испытывать к населению РФ и их культуре

Кечур считает, что украинцам нужно думать меньше о россиянах, а больше о себе и своем будущем Фото: depositphotos.com

"Нам не удастся полностью отмежеваться, но это то, к чему нужно стремиться. Надо стремиться к тому, чтобы максимально отделиться. Очевидно, что они не выдерживают нашего отстранения. Они нападают, потому что не выдерживают нашего безразличия. Потому что нас уже не очень интересует, что там сказал некий [российский режиссер Никита] Михалков, – сказала Кечур. – Одной из причин, почему они напали, является то, что мы отдаляемся от них, теряем к ним интерес. Россияне пытаются его вернуть. Если мы уже их не любим, не восхищаемся, то хотя бы должны ненавидеть и бояться. Чтобы та ненависть и страх тоже привязывали нас к ним".

Кечур подчеркнул, что единственный способ для украинцев состояться как нация – это проститься с россиянами.

"И здесь есть самая большая сложность. Потому что они, развязав войну, нам не дают этого сделать. Война – один из психологических способов установить связь", – подчеркнул он.