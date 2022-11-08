Украинцы собирают деньги на дрон для подразделения служащего в ВСУ отца 13 приемных детей

Она рассказала, что воспитатель детского дома семейного типа Мельник – ее друг и ближайший родственник.

"Сергей обратился ко мне с просьбой помочь собрать средства на дрон. Ведь они с сыном Михаилом – пехотинцы 128-й отдельной горно-штурмовой бригады, и без этого дрона их подразделению сложно обойтись в боях в Херсонской области", – объяснила Холоденко.

Планируется приобрести дрон DJI Matrice 30T Worry-Free Basic Combo, оснащенный тепловизором, стойкий к холоду, ветру и дождю. Его стоимость – 604 тыс. грн.

На момент появления поста журналистки была собрана четверть необходимой суммы.

"Любой взнос сверхважен", – подчеркнула Холоденко.

Счета для пожертвований:

"ПриватБанк": МФО 305299, IBAN UA623355480000026008053632214, код ЕГРПОУ 3194600741

Карта 4246001030207496.

PayPal: testuexruslan@gmail.com.

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