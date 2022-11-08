Бульвар Шоубиз
 
08 ноября, 2022
 
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Горбунов с Цибульской рассказали, что делают украинцы, когда им выключают свет

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Горбунов и Цибульская любят записывать шуточные ролики вместе
Горбунов и Цибульская любят записывать шуточные ролики вместе
Скриншот: cybulskaya / Instagram

Украинская певица Ольга Цибульская 7 ноября в своем Instagram опубликовала видео, в котором она и телеведущий Юрий Горбунов гадают, чем же занимаются украинцы, когда им выключают свет.

"Юра, посмотри, а что украинцы делают? Ругаются?" – "Занимаются любовью!" – "Точно! Занимаются любовю!" – говорят артисты.

Теги: украинцы, Юрий Горбунов, Ольга Цибульская
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