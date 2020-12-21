"Проснулась и хотелось расплакаться". Цибульская рассказала, какой подарок получила от мужа на 35-летие

Украинская певица Ольга Цибульская пообещала вскоре обнародовать в сети фото в стрингах, чтобы порадоваться подарку от супруга вместе с подписчиками.

Украинская певица Ольга Цибульская, которой 14 декабря исполнилось 35 лет, в интервью ведущей "Світського життя" на "1+1" Кате Осадчей заявила, что в подарок от мужа получила путевку на отдых.

Певица не стала уточнять, когда и куда отправится отдыхать, опасаясь, что рейс могут отменить.

"Я лучше выложу фото в стрингах, и тогда порадуемся все вместе", – заявила она.

Описывая свои эмоции в первый день 35-летия, певица не сдержалась и выругалась. При монтаже часть этой фразы была "запикана", но по артикуляции губ артистки можно предположить, что именно она сказала.

"Я проснулась и хотелось расплакаться. Я думаю: "Бл...дь, 35". А потом поняла, что пока меня с днем рождения поздравляют родители, я еще маленький ребенок и хочу, чтобы это длилось вечно. На самом деле это только цифра, чувствую себя круто", – подытожила она.

Цибульская начала карьеру в 2007 году как участница "Фабрики звезд". В 2017-м она вела нацотбор на "Евровидение".

В 2015 году певица родила сына Нестора. Имя своего мужа и отца Нестора певица не разглашает.