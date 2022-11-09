Притула: Хочется, чтобы РФ прекратила существование и все чуваши, буряты, ингуши, дагестанцы, татары сосредоточились на том, что можно убивать русских

Притула: Мы ходим по историческому кругу и возвращаемся всегда к одному – к войне с Россией Фото: Сергій Притула / Facebook

"Существование такого Франкенштейна, как Российская Федерация, – это постоянная, длительная угроза украинской государственности и другим людям. Происходящее не родилось на ровном месте. Мы ходим по историческому кругу и возвращаемся всегда к одному – к войне с Россией. Почему я должен думать, что после нашей победы лет через 20–30 они не взрастят поколение россиян, которые будут хотеть мести? Германия, растоптанная после Первой мировой, за 20 лет нарастила такую мощь, что прошла маршем по Европе. Мне хотелось бы, чтобы РФ прекратила существование в том виде, в каком есть сейчас. И чтобы все чуваши, буряты, ингуши, дагестанцы, татары сосредоточили свое внимание на том, что можно убивать русских и перерезать там друг друга", – подчеркнул Притула.

По его мнению, "пока они там будут заняты собой", украинцы успеют укрепить обороноспособность своего государства на достаточном уровне, чтобы предотвратить дальнейшую угрозу.

"Но и это для меня не финальная история. Программа-максимум – воспользоваться той возможностью, которую нам обеспечивают ВСУ, чтобы занять свое место на политической карте мира. Мир уважает только сильных. Вы заметили, как изменилось отношение к Украине? Мы сейчас инфлюенсеры, несмотря на то, что сами нуждаемся в помощи. Представьте себе тон общения западных элит с современными украинскими властями или представителями гражданского общества – это совершенно другая риторика, чем несколько лет назад. Тогда любой западный клерк приезжал сюда и поучал… [А сейчас] это больше напоминает партнерское общение, а не назидательное, с позиции более богатого, более демократичного", – отметил Притула.