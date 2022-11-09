Притула: Хочется, чтобы РФ прекратила существование и все чуваши, буряты, ингуши, дагестанцы, татары сосредоточились на том, что можно убивать русских

"Существование такого Франкенштейна, как Российская Федерация, – это постоянная, длительная угроза украинской государственности и другим людям. Происходящее не родилось на ровном месте. Мы ходим по историческому кругу и возвращаемся всегда к одному – к войне с Россией. Почему я должен думать, что после нашей победы лет через 20–30 они не взрастят поколение россиян, которые будут хотеть мести? Германия, растоптанная после Первой мировой, за 20 лет нарастила такую мощь, что прошла маршем по Европе. Мне хотелось бы, чтобы РФ прекратила существование в том виде, в каком есть сейчас. И чтобы все чуваши, буряты, ингуши, дагестанцы, татары сосредоточили свое внимание на том, что можно убивать русских и перерезать там друг друга", – подчеркнул Притула.
По его мнению, "пока они там будут заняты собой", украинцы успеют укрепить обороноспособность своего государства на достаточном уровне, чтобы предотвратить дальнейшую угрозу.
"Но и это для меня не финальная история. Программа-максимум – воспользоваться той возможностью, которую нам обеспечивают ВСУ, чтобы занять свое место на политической карте мира. Мир уважает только сильных. Вы заметили, как изменилось отношение к Украине? Мы сейчас инфлюенсеры, несмотря на то, что сами нуждаемся в помощи. Представьте себе тон общения западных элит с современными украинскими властями или представителями гражданского общества – это совершенно другая риторика, чем несколько лет назад. Тогда любой западный клерк приезжал сюда и поучал… [А сейчас] это больше напоминает партнерское общение, а не назидательное, с позиции более богатого, более демократичного", – отметил Притула.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.
Россия – крупнейшая страна в мире, ее площадь составляет более 17 млн км², население – более 140 млн человек.
Политики и аналитики из разных стран неоднократно высказывали предположения, что Россия рано или поздно развалится. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в 2020 году назвал Россию "искусственным образованием", которое было создано "под пулеметами", и предположил, что она развалится еще при его жизни.
Бывший лидер "Правого сектора", командующий "Украинской добровольческой армией", советник главнокомандующего Вооруженными силами Украины Дмитрий Ярош сравнил Россию с СССР и высказал мнение, что распад России случится не в далеком будущем. "Мне кажется, это дело одного поколения. Например, в 1989 году я и подумать не мог, что в 1991 году Советский Союз развалится. То есть это все может произойти в любой момент", – сказал он в интервью изданию "ГОРДОН" в 2021 году.
Бывший командующий войсками США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес прогнозирует распад России, катализатором которого станет развязанная ею война в Украине. Генерал в колонке для британского издания The Telegraph, опубликованной в сентябре 2022 года, призвал мир начинать готовиться к этому процессу заранее, чтобы уменьшить его геополитические последствия.
По мнению бывшего российского вице-премьер-министра, близкого соратника экс-президента РФ Бориса Ельцина Михаила Полторанина, в случае распада "первой смоется Тува вместе с [министром обороны РФ Сергеем] Шойгу", после этого от России могут отделиться Чечня, Дагестан и Дальний Восток.