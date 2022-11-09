ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Притула: Хочется, чтобы РФ прекратила существование и все чуваши, буряты, ингуши, дагестанцы, татары сосредоточились на том, что можно убивать русских

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Притула: Мы ходим по историческому кругу и возвращаемся всегда к одному к войне с Россией
Притула: Мы ходим по историческому кругу и возвращаемся всегда к одному – к войне с Россией
Фото: Сергій Притула / Facebook

Наиболее благоприятным исходом войны для Украины будет распад России. Об этом в опубликованном 9 ноября интервью "РБК-Украина" заявил украинский телеведущий и волонтер Сергей Притула.

"Существование такого Франкенштейна, как Российская Федерация, – это постоянная, длительная угроза украинской государственности и другим людям. Происходящее не родилось на ровном месте. Мы ходим по историческому кругу и возвращаемся всегда к одному – к войне с Россией. Почему я должен думать, что после нашей победы лет через 20–30 они не взрастят поколение россиян, которые будут хотеть мести? Германия, растоптанная после Первой мировой, за 20 лет нарастила такую мощь, что прошла маршем по Европе. Мне хотелось бы, чтобы РФ прекратила существование в том виде, в каком есть сейчас. И чтобы все чуваши, буряты, ингуши, дагестанцы, татары сосредоточили свое внимание на том, что можно убивать русских и перерезать там друг друга", – подчеркнул Притула.

По его мнению, "пока они там будут заняты собой", украинцы успеют укрепить обороноспособность своего государства на достаточном уровне, чтобы предотвратить дальнейшую угрозу.

"Но и это для меня не финальная история. Программа-максимум – воспользоваться той возможностью, которую нам обеспечивают ВСУ, чтобы занять свое место на политической карте мира. Мир уважает только сильных. Вы заметили, как изменилось отношение к Украине? Мы сейчас инфлюенсеры, несмотря на то, что сами нуждаемся в помощи. Представьте себе тон общения западных элит с современными украинскими властями или представителями гражданского общества – это совершенно другая риторика, чем несколько лет назад. Тогда любой западный клерк приезжал сюда и поучал… [А сейчас] это больше напоминает партнерское общение, а не назидательное, с позиции более богатого, более демократичного", – отметил Притула.

Контекст:

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

Россия – крупнейшая страна в мире, ее площадь составляет более 17 млн км², население – более 140 млн человек.

Политики и аналитики из разных стран неоднократно высказывали предположения, что Россия рано или поздно развалится. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в 2020 году назвал Россию "искусственным образованием", которое было создано "под пулеметами", и предположил, что она развалится еще при его жизни.

Бывший лидер "Правого сектора", командующий "Украинской добровольческой армией", советник главнокомандующего Вооруженными силами Украины Дмитрий Ярош сравнил Россию с СССР и высказал мнение, что распад России случится не в далеком будущем. "Мне кажется, это дело одного поколения. Например, в 1989 году я и подумать не мог, что в 1991 году Советский Союз развалится. То есть это все может произойти в любой момент", – сказал он в интервью изданию "ГОРДОН" в 2021 году. 

Бывший командующий войсками США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес прогнозирует распад России, катализатором которого станет развязанная ею война в Украине. Генерал в колонке для британского издания The Telegraph, опубликованной в сентябре 2022 года, призвал мир начинать готовиться к этому процессу заранее, чтобы уменьшить его геополитические последствия.

По мнению бывшего российского вице-премьер-министра, близкого соратника экс-президента РФ Бориса Ельцина Михаила Полторанина, в случае распада "первой смоется Тува вместе с [министром обороны РФ Сергеем] Шойгу", после этого от России могут отделиться Чечня, Дагестан и Дальний Восток.

Теги: Россия, Украина, ВСУ, война России против Украины, Сергей Притула, распад
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Четыре фильма об Украине номинированы на Европейскую кинопремию. Награждение состоится в декабре
Четыре фильма об Украине номинированы на Европейскую кинопремию. Награждение состоится в декабре
"Была курточка расстегнута, он подошел, застегнул. Сказал: "Холодно". 35-летняя жена 48-летнего Арестовича рассказала, как начинался их роман
"Была курточка расстегнута, он подошел, застегнул. Сказал: "Холодно". 35-летняя жена 48-летнего Арестовича рассказала, как начинался их роман
"Хочу гріховною прокинутись ранком і дивитись в тебе до світанку". Тина Кароль опубликовала авторское четверостишие
"Хочу гріховною прокинутись ранком і дивитись в тебе до світанку". Тина Кароль опубликовала авторское четверостишие
"Корабль уплыл". 53-летняя Энистон рассказала, почему у нее больше никогда не будет детей
"Корабль уплыл". 53-летняя Энистон рассказала, почему у нее больше никогда не будет детей
Психиатр рассказал, какое чувство украинцы должны испытывать к населению РФ и их культуре
Психиатр рассказал, какое чувство украинцы должны испытывать к населению РФ и их культуре
"Она позволяла себе неприличные вещи". Звезда "Спокойной ночи, малыши" раскритиковала Пугачеву
"Она позволяла себе неприличные вещи". Звезда "Спокойной ночи, малыши" раскритиковала Пугачеву
Лопес рассказала, как снова сошлась с Аффлеком
Лопес рассказала, как снова сошлась с Аффлеком
"Ну наконец-то нормальный мужик", "Вовчик плачет где-то". В сети обсуждают страстный поцелуй Дорофеевой с новым бойфрендом
"Ну наконец-то нормальный мужик", "Вовчик плачет где-то". В сети обсуждают страстный поцелуй Дорофеевой с новым бойфрендом
Арестович привел аргумент, почему надо знать украинский язык
Арестович привел аргумент, почему надо знать украинский язык
"Они бы предпочли, чтобы я умерла". Спирс высказалась о "киношниках", которые хотят снять о ней фильм
"Они бы предпочли, чтобы я умерла". Спирс высказалась о "киношниках", которые хотят снять о ней фильм
"Как ты похожа на нее". Никитюк снялась в образе Леси Украинки
"Как ты похожа на нее". Никитюк снялась в образе Леси Украинки
"Просто не пропустил HIMARS справа". Невзоров отреагировал на смерть коллаборанта Стремоусова
"Просто не пропустил HIMARS справа". Невзоров отреагировал на смерть коллаборанта Стремоусова
44-летний Гройсман после похудения отрастил бороду и усы. Фото до и после
44-летний Гройсман после похудения отрастил бороду и усы. Фото до и после
Клопотенко призвал заниматься любовью "на украинском"
Клопотенко призвал заниматься любовью "на украинском"
"О боже, она такая классная". 53-летняя Энистон снялась для обложки глянца в черном микролифе. Фото
"О боже, она такая классная". 53-летняя Энистон снялась для обложки глянца в черном микролифе. Фото
  Как приготовить дома хрустящие вафли из дрожжевого теста. Рецепт от украинского кулинарного блогера
  Как приготовить дома хрустящие вафли из дрожжевого теста. Рецепт от украинского кулинарного блогера
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Больно, когда любимый предает". В сети поддержали Grosu, которая после отъезда бойфренда Полянского в РФ рассказала о своих чувствах (147938)
2
Экс-жена Кличко приспустила нижнее белье и снялась босиком. Фото (75912)
3
"Предатели должны отдыхать в кацапстане". В сети раскритиковали фото Лорак с дочкой из Испании (73002)
4
"А что врачи говорят?" В сети высмеяли 55-летнего Киркорова, который вышел на сцену в прозрачном комбинезоне. Видео (58129)
5
"Красавица!" 40-летняя Мейхер снялась, сидя на столе. Фото (48769)
6
"Очень брезгую вами". Бадоев обратился к российским артистам, исполнившим песню с призывом идти на войну против Украины (44780)
7
"О боже", "Видимо, она вообще с катушек слетела". В сети обсуждают Каминскую, спевшую "Червону руту" с неприличным словом (42726)
8
"Я всегда думала, что она гонит". Актриса Тишкевич рассказала о пророссийской позиции Байрак (41611)
 
 
 
 