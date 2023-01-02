Каменских высказалась об отношениях с Потапом, заявив, что у каждого теперь свои цели

"Мы с Лешей в любой ситуации стараемся друг друга поддерживать. Я уверена, что главное – объединяться, когда тяжело и настигла ужасная беда. Конечно, сейчас у каждого из нас свои задачи и направления деятельности. Однако главное – это объединять свои усилия для того, чтобы помогать стране и идти на встречу миру и победе", – заявила артистка.

В последнее время супруги не появлялись вместе на публике и не постили в сети совместные фото, поклонники пары предположили, что Потап и Каменских расстались. Сами артисты не комментировали свои отношения, но в конце декабря вместе засветились на рождественской вечеринке в Киеве.