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02 января, 2023
 
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Каменских высказалась об отношениях с Потапом, заявив, что у каждого теперь свои цели

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Каменских и Потап поженились в мае 2019 года
Каменских и Потап поженились в мае 2019 года
Фото: potupinastyaf / Instagram

Украинская певица Настя Каменских на фоне слухов о расставании со своим мужем, украинским артистом Потапом (Алексеем Потапенко) высказалась об их отношениях. Ее комментарий 31 декабря опубликован на украинском сайте Insider.

"Мы с Лешей в любой ситуации стараемся друг друга поддерживать. Я уверена, что главное  объединяться, когда тяжело и настигла ужасная беда. Конечно, сейчас у каждого из нас свои задачи и направления деятельности. Однако главное – это объединять свои усилия для того, чтобы помогать стране и идти на встречу миру и победе", – заявила артистка.

В последнее время супруги не появлялись вместе на публике и не постили в сети совместные фото, поклонники пары предположили, что Потап и Каменских расстались. Сами артисты не комментировали свои отношения, но в конце декабря вместе засветились на рождественской вечеринке в Киеве.

Контекст:

Каменских и Потап поженились в мае 2019 года. Они выступали вместе в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го сообщили о прекращении деятельности группы.

После распада группы Каменских начала сольную карьеру под именем NK.

За пять дней до полномасштабного вторжения РФ в Украину Каменских вместе с Потапом выехала в Испанию. Певица отмечает, что это была заранее запланированная командировка. Вместе с Каменских и Потапом тогда уехали их матери.

Каменских выступала за границей с благотворительными концертами в поддержку своей страны. Певица собрала 75 млн грн. Она продолжает давать благотворительные выступления в поддержку Украины.

17 августа артистка сообщила, что вернулась в Украину. В сентябре стало известно, что в Украину вернулся и Потап.

Теги: Настя Каменских, семья, Потап, Алексей Потапенко
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