Арестович назвал самое хорошее событие 2022 года в своей жизни

"Первые три месяца они были в других местах, прятались. А потом, когда вернулись, я увидел детей и жену и сказал: "Что-то хорошее наконец-то произошло", – признался Арестович.

В сентябре супруга Арестовича Анастасия рассказывала, что 24 февраля – в день полномасштабного вторжения РФ в Украину – муж позвонил ей примерно в обед, чтобы сообщить, что "высаживается российский десант", у которого есть адрес их проживания. Он предупредил жену, чтобы в течение 10 минут она с сыном покинула квартиру.

Анастасия Арестович рассказала, что они, руководствуюсь указаниями мужа, направились в западную часть Украины.