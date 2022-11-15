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15 ноября, 2022
 
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"Это не было легко". Жена Арестовича рассказала об отношениях с его бывшими женами и детьми от них

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Роман Арестовича с будущей супругой начался в 2014 году
Роман Арестовича с будущей супругой начался в 2014 году
Фото: Олексій Арестович / Facebook

Супруга советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича Анастасия в интервью YouTube-каналу "Ходят слухи" Рамины Эсхакзай 12 ноября рассказала, как отреагировала, узнав, что не первая любовь в жизни своего мужа.

"С первых же дней я знала. Он сам рассказал. Это не было легко. Особенно первый период. Это где-то год. Нужно было приспособиться. Но сейчас все хорошо. Никакого дискомфорта я не чувствую давно в связи с этим".

Жена советника Офиса президента ответила на вопрос, в каких она отношениях с бывшими женами и детьми супруга от предыдущих отношений.

"Мы в хороших отношениях уже. Сейчас все хорошо", – подчеркнула Анастасия Арестович.

Контекст:

Анастасия Арестович – третья жена Алексея Арестовича. Они познакомились в 2014 году на его занятиях в авторской психологической школе. У пары есть сын. Для Анастасии Арестович он стал первенцем и третьим ребенком – для ее мужа.

От предыдущих отношений у Арестовича есть две дочери.

Теги: Алексей Арестович, дети, советник, семья, психолог, жена, Анастасия Арестович
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