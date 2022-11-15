"Это не было легко". Жена Арестовича рассказала об отношениях с его бывшими женами и детьми от них

"С первых же дней я знала. Он сам рассказал. Это не было легко. Особенно первый период. Это где-то год. Нужно было приспособиться. Но сейчас все хорошо. Никакого дискомфорта я не чувствую давно в связи с этим".
Жена советника Офиса президента ответила на вопрос, в каких она отношениях с бывшими женами и детьми супруга от предыдущих отношений.
"Мы в хороших отношениях уже. Сейчас все хорошо", – подчеркнула Анастасия Арестович.
Анастасия Арестович – третья жена Алексея Арестовича. Они познакомились в 2014 году на его занятиях в авторской психологической школе. У пары есть сын. Для Анастасии Арестович он стал первенцем и третьим ребенком – для ее мужа.
От предыдущих отношений у Арестовича есть две дочери.