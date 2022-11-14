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14 ноября, 2022
 
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Жена Арестовича рассказала, до каких пор намерена оставаться в Киеве и за что ее хвалит муж

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Жена Арестовича заявила, что супруг одобряет ее подход к собственной безопасности
Жена Арестовича заявила, что супруг одобряет ее подход к собственной безопасности
Фото: Олексій Арестович / Facebook

Супруга советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича Анастасия в интервью YouTube-каналу "Ходят слухи" Рамине Эсхакзай 12 ноября рассказала, почему не уехала из Украины перед началом полномасштабной войны.

"Мы знали, что есть вероятность войны. Как будет, никто не знал. Договорились, что будем смотреть по обстоятельствам. 24 февраля мы выехали с сыном. За 30 секунд разговора с Алексеем я прошла все стадии принятия. У меня был минимум вещей на пару дней. Мы вернулись, когда Алексей сказал, что уже можно. Это было в мае", – отметила она.

По словам жены Арестовича, она намерена оставаться в украинской столице.

"Я планирую оставаться в Киеве до тех пор, пока мы можем обеспечить ребенку 100% безопасность и комфорт", – заявила она.

Супруга советника Офиса президента призналась, что становится публичной персоной – ее начинают узнавать. Она отметила, что пока не знает, как это будет влиять на ее жизнь и не создает ли какую-то опасность.

"Инструкции, протоколы, как действовать, есть еще с 2014 года. Я обучена в этом плане, всегда начеку. Алексей хвалит меня за мои действия. Например, я всегда осматриваю машину. Новых людей практически в свой круг я не впускаю. Очень придирчиво отношусь сначала", – призналась она.

Контекст:

После начала полномасштабной войны РФ против Украины Анастасия Арестович отправилась сначала на запад Украины, а позже – в Польшу.

Анастасия Арестович – третья жена Алексея Арестовича. Они познакомились в 2014 году на его занятиях в авторской психологической школе. У пары есть сын. Для Анастасии Арестович он стал первенцем и третьим ребенком для ее мужа.

От предыдущих отношений у Арестовича есть две дочери.

Теги: Алексей Арестович, безопасность, муж, жена, Анастасия Арестович
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