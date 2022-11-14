Жена Арестовича рассказала, до каких пор намерена оставаться в Киеве и за что ее хвалит муж

"Мы знали, что есть вероятность войны. Как будет, никто не знал. Договорились, что будем смотреть по обстоятельствам. 24 февраля мы выехали с сыном. За 30 секунд разговора с Алексеем я прошла все стадии принятия. У меня был минимум вещей на пару дней. Мы вернулись, когда Алексей сказал, что уже можно. Это было в мае", – отметила она.

По словам жены Арестовича, она намерена оставаться в украинской столице.

"Я планирую оставаться в Киеве до тех пор, пока мы можем обеспечить ребенку 100% безопасность и комфорт", – заявила она.

Супруга советника Офиса президента призналась, что становится публичной персоной – ее начинают узнавать. Она отметила, что пока не знает, как это будет влиять на ее жизнь и не создает ли какую-то опасность.

"Инструкции, протоколы, как действовать, есть еще с 2014 года. Я обучена в этом плане, всегда начеку. Алексей хвалит меня за мои действия. Например, я всегда осматриваю машину. Новых людей практически в свой круг я не впускаю. Очень придирчиво отношусь сначала", – призналась она.