Жена Арестовича рассказала, до каких пор намерена оставаться в Киеве и за что ее хвалит муж

"Мы знали, что есть вероятность войны. Как будет, никто не знал. Договорились, что будем смотреть по обстоятельствам. 24 февраля мы выехали с сыном. За 30 секунд разговора с Алексеем я прошла все стадии принятия. У меня был минимум вещей на пару дней. Мы вернулись, когда Алексей сказал, что уже можно. Это было в мае", – отметила она.
По словам жены Арестовича, она намерена оставаться в украинской столице.
"Я планирую оставаться в Киеве до тех пор, пока мы можем обеспечить ребенку 100% безопасность и комфорт", – заявила она.
Супруга советника Офиса президента призналась, что становится публичной персоной – ее начинают узнавать. Она отметила, что пока не знает, как это будет влиять на ее жизнь и не создает ли какую-то опасность.
"Инструкции, протоколы, как действовать, есть еще с 2014 года. Я обучена в этом плане, всегда начеку. Алексей хвалит меня за мои действия. Например, я всегда осматриваю машину. Новых людей практически в свой круг я не впускаю. Очень придирчиво отношусь сначала", – призналась она.
После начала полномасштабной войны РФ против Украины Анастасия Арестович отправилась сначала на запад Украины, а позже – в Польшу.
Анастасия Арестович – третья жена Алексея Арестовича. Они познакомились в 2014 году на его занятиях в авторской психологической школе. У пары есть сын. Для Анастасии Арестович он стал первенцем и третьим ребенком для ее мужа.
От предыдущих отношений у Арестовича есть две дочери.