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13 декабря, 2022
 
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"Откуда такая информация?", "Пусть только не сбудется". В сети обсуждают новый прогноз Арестовича

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Арестович: До конца года осталось две-три недели
Арестович: До конца года осталось две-три недели
Фото: Школа помічника народного депутата / Facebook

Советник Офиса президента Украины, блогер Алексей Арестович 12 декабря разместил в Instagram шуточное предсказание.

"И о прогнозах. До конца года осталось две-три недели. И не говорите, что не предупреждал", – написал он, обыграв свою известную фразу о сроках окончания войны, которая стала мемом.

Позже он объяснил, что на самом деле имел в виду сроки деоккупации Киевской области.

"Две-три недели я сказал один раз на самом деле. Это было в середине марта, и единственное, чего касалось,  это когда закончится активная фаза операции близ Киева. Я сказал: "Две-три недели". И она завершилась через две-три недели",  заявил Арестович в эфире канала "1+1".

"Пусть только не сбудется", – прокомментировали публикацию Арестовича в сети.

"Откуда такая информация?"  пошутили в ответ фолловеры.

Контекст:

Арестович занимал должность внештатного советника главы Офиса президента Украины по стратегическим коммуникациям в сфере нацбезопасности и обороны с 1 декабря 2020 года, а с 28 октября того же года был спикером делегации Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу.

17 января 2022 года Арестович объявил об уходе с этих должностей. После открытого вторжения российских войск в Украину 24 февраля Арестович снова стал работать с Офисом президента.

Теги: Алексей Арестович, прогноз, советник
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