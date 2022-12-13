"Откуда такая информация?", "Пусть только не сбудется". В сети обсуждают новый прогноз Арестовича

"И о прогнозах. До конца года осталось две-три недели. И не говорите, что не предупреждал", – написал он, обыграв свою известную фразу о сроках окончания войны, которая стала мемом.
Позже он объяснил, что на самом деле имел в виду сроки деоккупации Киевской области.
"Две-три недели я сказал один раз на самом деле. Это было в середине марта, и единственное, чего касалось, – это когда закончится активная фаза операции близ Киева. Я сказал: "Две-три недели". И она завершилась через две-три недели", – заявил Арестович в эфире канала "1+1".
"Пусть только не сбудется", – прокомментировали публикацию Арестовича в сети.
"Откуда такая информация?" – пошутили в ответ фолловеры.
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Арестович занимал должность внештатного советника главы Офиса президента Украины по стратегическим коммуникациям в сфере нацбезопасности и обороны с 1 декабря 2020 года, а с 28 октября того же года был спикером делегации Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу.
17 января 2022 года Арестович объявил об уходе с этих должностей. После открытого вторжения российских войск в Украину 24 февраля Арестович снова стал работать с Офисом президента.