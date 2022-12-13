"Откуда такая информация?", "Пусть только не сбудется". В сети обсуждают новый прогноз Арестовича

"И о прогнозах. До конца года осталось две-три недели. И не говорите, что не предупреждал", – написал он, обыграв свою известную фразу о сроках окончания войны, которая стала мемом.

Позже он объяснил, что на самом деле имел в виду сроки деоккупации Киевской области.

"Две-три недели я сказал один раз на самом деле. Это было в середине марта, и единственное, чего касалось, – это когда закончится активная фаза операции близ Киева. Я сказал: "Две-три недели". И она завершилась через две-три недели", – заявил Арестович в эфире канала "1+1".

"Пусть только не сбудется", – прокомментировали публикацию Арестовича в сети.

"Откуда такая информация?" – пошутили в ответ фолловеры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Олексій Арестович (@alexey.arestovich)