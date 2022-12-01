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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Арестович: На Западе не знают, что делать с проигравшей Россией

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Арестович: Украинцы вышли из 400-летнего проклятия внутренних ссор, предательств и нерешительности
Арестович: Украинцы вышли из 400-летнего проклятия внутренних ссор, предательств и нерешительности
Фото: Алексей Арестович / Facebook

Страны Запада проводят сдержанную политику в отношении России, стремясь удержать управляемость военного конфликта между РФ и Украиной. Об этом 1 декабря в Facebook заявил советник Офиса президента Украины Алексей Арестович.

"Они не знают, что делать с проигравшей Россией. Во времена, определяющие дальнейший ход европейской истории, роль личности является решающей. Но на Западе сейчас нет политиков уровня [бывшего президента США Рональда] Рейгана", – отметил Арестович.

Он подчеркнул, что, вопреки прогнозам западных экспертов, украинский народ оказал серьезное сопротивление российской агрессии.

"Украинский народ сегодня – коллективный Рейган, [бывшие британские премьеры Маргарет] Тетчер и [Уинстон] Черчиль с [бывшим президентом США Франклином] Рузвельтом вместе взятые. Украинцы вышли из 400-летнего проклятия внутренних ссор, предательств и нерешительности во время очередной войны за свое существование. К моему великому удивлению, Запад тоже нашел в себе силы измениться – и превратиться если не в коллективного Рейгана, то хотя бы в [первого канцлера Германии Конрада] Аденауэра", – резюмировал Арестович.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину ряд стран Запада увеличили военную помощь Украине, а также регулярно вводят новые санкции против РФ.

По оказанию помощи Украине состоялось семь встреч консультативной группы в формате "Рамштайн", последняя – в режиме онлайн 16 ноября. Министр обороны США Ллойд Остин по итогам встречи сообщил, что новую военную помощь Украине предоставят, в частности, Канада, Швеция, Греция, Польша и Германия. Союзники собираются "сохранять набранный темп" оказания помощи Украине в течение всей зимы, чтобы Украина могла "продолжать закреплять достижения и перехватывать инициативу на поле боя", отметил глава Пентагона.

Теги: Россия, Украина, Алексей Арестович, война России против Украины
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