Арестович: На Западе не знают, что делать с проигравшей Россией

"Они не знают, что делать с проигравшей Россией. Во времена, определяющие дальнейший ход европейской истории, роль личности является решающей. Но на Западе сейчас нет политиков уровня [бывшего президента США Рональда] Рейгана", – отметил Арестович.
Он подчеркнул, что, вопреки прогнозам западных экспертов, украинский народ оказал серьезное сопротивление российской агрессии.
"Украинский народ сегодня – коллективный Рейган, [бывшие британские премьеры Маргарет] Тетчер и [Уинстон] Черчиль с [бывшим президентом США Франклином] Рузвельтом вместе взятые. Украинцы вышли из 400-летнего проклятия внутренних ссор, предательств и нерешительности во время очередной войны за свое существование. К моему великому удивлению, Запад тоже нашел в себе силы измениться – и превратиться если не в коллективного Рейгана, то хотя бы в [первого канцлера Германии Конрада] Аденауэра", – резюмировал Арестович.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного вторжения России в Украину ряд стран Запада увеличили военную помощь Украине, а также регулярно вводят новые санкции против РФ.
По оказанию помощи Украине состоялось семь встреч консультативной группы в формате "Рамштайн", последняя – в режиме онлайн 16 ноября. Министр обороны США Ллойд Остин по итогам встречи сообщил, что новую военную помощь Украине предоставят, в частности, Канада, Швеция, Греция, Польша и Германия. Союзники собираются "сохранять набранный темп" оказания помощи Украине в течение всей зимы, чтобы Украина могла "продолжать закреплять достижения и перехватывать инициативу на поле боя", отметил глава Пентагона.