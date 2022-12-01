Арестович: На Западе не знают, что делать с проигравшей Россией

"Они не знают, что делать с проигравшей Россией. Во времена, определяющие дальнейший ход европейской истории, роль личности является решающей. Но на Западе сейчас нет политиков уровня [бывшего президента США Рональда] Рейгана", – отметил Арестович.

Он подчеркнул, что, вопреки прогнозам западных экспертов, украинский народ оказал серьезное сопротивление российской агрессии.

"Украинский народ сегодня – коллективный Рейган, [бывшие британские премьеры Маргарет] Тетчер и [Уинстон] Черчиль с [бывшим президентом США Франклином] Рузвельтом вместе взятые. Украинцы вышли из 400-летнего проклятия внутренних ссор, предательств и нерешительности во время очередной войны за свое существование. К моему великому удивлению, Запад тоже нашел в себе силы измениться – и превратиться если не в коллективного Рейгана, то хотя бы в [первого канцлера Германии Конрада] Аденауэра", – резюмировал Арестович.

Война России против Украины. Главное (обновляется)