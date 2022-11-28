На войне против России борются более 50 тыс. украинских женщин – нардеп Кондратюк

"За мир и безопасность во всей Европе сегодня борются более 50 тыс. украинских женщин в рядах Вооруженных сил Украины. Я горжусь тем, что треть нашей армии составляют сильные и храбрые женщины", – сказала вице-спикер.

Она отметила, что это один из самых высоких показателей среди всех армий стран НАТО.

"Это говорит о том, что женщины могут строить, развивать, обучать, делать успешную карьеру, воспитывать детей, а при необходимости – защищать свои семьи и свое государство. Это новая реальность и новые возможности для женщин, которые надо признавать и невозможно переоценить. Их нужно просто использовать", – подчеркнула Кондратюк.