Бывшая жена мэра Киева Кличко показала своих сестру, мать и дочь. Видео

Ролик был снят в момент. когда Егорова переступила порог своего дома, вернувшись после съемок во втором выпуске танцевального шоу.

"Возвращаюсь домой! Такое удовольствие", – подписала она ролик.

Летом 2022 года Егорова говорила, что ее мать и сестра со своим сыном переехали к ней в Гамбург из Киева после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Natalia Yegorova (@natalia_yegorova)