"Не хочу быть идеальной". Бывшая жена мэра Киева Кличко показала, как выглядит с растрепанными волосами

Егорова позирует в черной толстовке, сидя на диване с растрепанными волосами.

"Я не хочу быть идеальной, я хочу быть собой", – подписала фото 48-летняя блогер.

Контекст:

Наталья Егорова родилась в Броварах в 1974 году. В 1996 году она вышла замуж за украинского боксера Виталия Кличко. В браке у пары родилось трое детей: сыновья Егор (2000) и Максим (2005) и дочь Елизавета (2002).

Наталья и Виталий Кличко долгие годы жили раздельно: она – в Гамбурге (Германия), а он – в Киеве. С 2014 года Виталий Кличко занимает должность мэра столицы и главы КГГА.

15 августа 2022 года Виталий Кличко сообщил, что разводится с женой. Супруга мэра Киева подтвердила его слова на следующий день. По словам Натальи и Виталия Кличко, причиной развода стало их раздельное проживание.

18 октября бывшая жена Виталия Кличко заявила, что после развода вернула себе девичью фамилию.

В начале января 2023 года стала известно, что Егорова стала участницей немецкого танцевального шоу Let's Dance на канале RTL. Премьера проекта состоится 17 февраля.