Бульвар Шоубиз
 
04 февраля, 2023
 
Новости

48-летняя бывшая жена мэра Киева Кличко показала, как выглядела 10 лет назад

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Егорова: Время летит, воспоминания остаются
Егорова: Время летит, воспоминания остаются
Фото: Natalia Klitschko / Facebook

Проживающая в Германии украинская модель, блогер и коуч по йоге Наталья Егорова 3 февраля в Instagram разместила архивное видео, которое было записано 10 лет назад.

В ролике 48-летняя Егорова запечатлена в спортивном костюме во время занятий вокалом.

"Не могу поверить, что прошло 10 лет с тех пор, как я стояла в классе на уроке вокала. Время летит, воспоминания остаются", – подписала она видео.

Контекст:

Наталья Егорова родилась в Броварах в 1974 году. В 1996 году она вышла замуж за украинского боксера Виталия Кличко. В браке у пары родилось трое детей: сыновья Егор (2000) и Максим (2005) и дочь Елизавета (2002).

Наталья и Виталий Кличко долгие годы жили раздельно: она – в Гамбурге (Германия), а он – в Киеве. С 2014 года Виталий Кличко занимает должность мэра столицы и главы КГГА.

15 августа 2022 года Виталий Кличко сообщил, что разводится с женой. Супруга мэра Киева подтвердила его слова на следующий день. По словам Натальи и Виталия Кличко, причиной развода стало их раздельное проживание.

18 октября бывшая жена Виталия Кличко заявила, что после развода вернула себе девичью фамилию.

В начале января 2023 года стала известно, что Егорова стала участницей немецкого танцевального шоу Let's Dance на канале RTL. В этом же проекте будет принимать участие дочь российской модели Анжелы Ермаковой и немецкого теннисиста Бориса Беккера Анна Ермакова.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Виталий Кличко, Наталья Кличко, Наталья Егорова
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Яценюк: "Большая семерка" говорит о необходимости изменения юридического порядка в мире и создании трибунала по России
  Яценюк: "Большая семерка" говорит о необходимости изменения юридического порядка в мире и создании трибунала по России
Дмитрий ГОРДОН
  Роднянский: 24 февраля сын позвонил из Киева: "Папа, началось". И дал мне послушать взрывы. Я понял, что жизнь завершена в том виде, в котором была
  Роднянский: 24 февраля сын позвонил из Киева: "Папа, началось". И дал мне послушать взрывы. Я понял, что жизнь завершена в том виде, в котором была
Дмитрий ГОРДОН
  Гончаренко: С автократическими и диктаторскими режимами всегда одна и та же история: они выглядят суперуверенно еще за минуту до того, как начинают рушиться
  Гончаренко: С автократическими и диктаторскими режимами всегда одна и та же история: они выглядят суперуверенно еще за минуту до того, как начинают рушиться
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
48-летняя бывшая жена мэра Киева Кличко показала, как выглядела 10 лет назад
48-летняя бывшая жена мэра Киева Кличко показала, как выглядела 10 лет назад
Галина ГРИШИНА
В боди и с ирокезом. 59-летняя звезда сериала "Район Мелроуз" Лиза Ринна вышла на подиум в качестве модели. Видео
В боди и с ирокезом. 59-летняя звезда сериала "Район Мелроуз" Лиза Ринна вышла на подиум в качестве модели. Видео
Галина ГРИШИНА
Ткаченко снялся в толстовке с принтом "Путин сдох" и изображением человека, обведенного мелом
Ткаченко снялся в толстовке с принтом "Путин сдох" и изображением человека, обведенного мелом
Галина ГРИШИНА
"Такое впечатление, что я всю жизнь с тобой". Осадчая рассказала, что главное в семейной жизни с Горбуновым. Он поблагодарил ее за сыновей
"Такое впечатление, что я всю жизнь с тобой". Осадчая рассказала, что главное в семейной жизни с Горбуновым. Он поблагодарил ее за сыновей
Галина ГРИШИНА
  Группа MBreeze выпустила клип на песню "В пам'яті". Видео
  Группа MBreeze выпустила клип на песню "В пам'яті". Видео
Галина ГРИШИНА
24-летняя Квиткова снялась в мокром белом купальнике. Фото
24-летняя Квиткова снялась в мокром белом купальнике. Фото
Фанаты Билык опубликовали видео из 90-х, в котором она запечатлена в шортах и футболке на тренировке
Фанаты Билык опубликовали видео из 90-х, в котором она запечатлена в шортах и футболке на тренировке
Галина ГРИШИНА
Модель Буре готова отправить Путину свои фото без одежды и белья, если он "уберется из Украины", хотя сомневается, что он "вообще жив"
Модель Буре готова отправить Путину свои фото без одежды и белья, если он "уберется из Украины", хотя сомневается, что он "вообще жив"
Галина ГРИШИНА
  Группа "Антитіла" выпустила песню "Фортеця Бахмут". Она посвящена украинским защитникам, которые стоят "в самой адовой точке мира". Видео
  Группа "Антитіла" выпустила песню "Фортеця Бахмут". Она посвящена украинским защитникам, которые стоят "в самой адовой точке мира". Видео
Галина ГРИШИНА
  Умер французский дизайнер Пако Рабан
  Умер французский дизайнер Пако Рабан
Галина ГРИШИНА
Мишина показала фото в мокром купальнике
Мишина показала фото в мокром купальнике
"Получала кайф. Играла, а не имитировала". Дорофеева показала стертые до крови пальцы и рассказала, как училась игре на барабанах. Видео
"Получала кайф. Играла, а не имитировала". Дорофеева показала стертые до крови пальцы и рассказала, как училась игре на барабанах. Видео
Галина ГРИШИНА
Билык засветила новое кольцо и рассказала, кто его подарил. Фото
Билык засветила новое кольцо и рассказала, кто его подарил. Фото
Галина ГРИШИНА
Команда украинской военной драмы "Мирный-21" режиссера Сеитаблаева презентовала официальный постер фильма. Фото
Команда украинской военной драмы "Мирный-21" режиссера Сеитаблаева презентовала официальный постер фильма. Фото
Галина ГРИШИНА
Бурмака спела с Линартовичем, который проходит реабилитацию в госпитале после ранения в Соледаре. Видео
Бурмака спела с Линартовичем, который проходит реабилитацию в госпитале после ранения в Соледаре. Видео
Галина ГРИШИНА
В спортивном костюме и облегающем комбинезоне. Лопес показала архивное видео накануне Супербоула 2023
В спортивном костюме и облегающем комбинезоне. Лопес показала архивное видео накануне Супербоула 2023
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 