"Такое впечатление, что я всю жизнь с тобой". Осадчая рассказала, что главное в семейной жизни с Горбуновым. Он поблагодарил ее за сыновей

Горбунов и Осадчая уже восемь лет вместе, из которых шесть лет живут в браке Скриншот: gorbunovyuriy / Instagram

"Сложные времена, но переживем все вместе. Будем рассказывать внукам на их свадьбах, что главное слышать друг друга, понимать, уступать. Именно так бабушка с дедом пережили вместе войну", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha)

Горбунов также поделился снимками, на которых запечатлен вместе с женой.

"Шесть лет в официальном браке и восемь лет вместе! Невероятно, но такое впечатление, что я всю жизнь с тобой! Как будто до этого ничего не было! Спасибо тебе за все – утро, ночи, общие проекты! И за наших замечательных сынишек, которые вырастут в новой, свободной и богатой Украине! Стране, победившей ненавистного врага", – обратился к жене Горбунов.