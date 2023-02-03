"Такое впечатление, что я всю жизнь с тобой". Осадчая рассказала, что главное в семейной жизни с Горбуновым. Он поблагодарил ее за сыновей

"Сложные времена, но переживем все вместе. Будем рассказывать внукам на их свадьбах, что главное слышать друг друга, понимать, уступать. Именно так бабушка с дедом пережили вместе войну", – написала она.
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Горбунов также поделился снимками, на которых запечатлен вместе с женой.
"Шесть лет в официальном браке и восемь лет вместе! Невероятно, но такое впечатление, что я всю жизнь с тобой! Как будто до этого ничего не было! Спасибо тебе за все – утро, ночи, общие проекты! И за наших замечательных сынишек, которые вырастут в новой, свободной и богатой Украине! Стране, победившей ненавистного врага", – обратился к жене Горбунов.
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Роман между ведущими начался в 2015 году во время съемок шоу "Голос. Діти", которое выходило на "1+1". Супруги поженились 3 февраля 2017 года.
Пара воспитывает двоих сыновей: Ивана (2017) и Даниила (2021).
У Осадчей также есть старший сын Илья (2002). Его отец – бизнесмен Олег Полищук. В 2021 году Илья окончил школу. Он учится в Мэрилендском университете (США) на айтишника, а на Рождество приезжал в Украину.