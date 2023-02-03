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03 февраля, 2023
 
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"Такое впечатление, что я всю жизнь с тобой". Осадчая рассказала, что главное в семейной жизни с Горбуновым. Он поблагодарил ее за сыновей

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Горбунов и Осадчая уже восемь лет вместе, из которых шесть лет живут в браке
Горбунов и Осадчая уже восемь лет вместе, из которых шесть лет живут в браке
Скриншот: gorbunovyuriy / Instagram

Украинская ведущая Катя Осадчая 3 февраля разместила в Instagaram фото, на котором запечатлена вместе со своим мужем и коллегой Юрием Горбуновым. Она посвятила публикацию шестой годовщине их брака.

"Сложные времена, но переживем все вместе. Будем рассказывать внукам на их свадьбах, что главное слышать друг друга, понимать, уступать. Именно так бабушка с дедом пережили вместе войну", – написала она.

Горбунов также поделился снимками, на которых запечатлен вместе с женой.

"Шесть лет в официальном браке и восемь лет вместе! Невероятно, но такое впечатление, что я всю жизнь с тобой! Как будто до этого ничего не было! Спасибо тебе за все – утро, ночи, общие проекты! И за наших замечательных сынишек, которые вырастут в новой, свободной и богатой Украине! Стране, победившей ненавистного врага", – обратился к жене Горбунов.

Контекст:

Роман между ведущими начался в 2015 году во время съемок шоу "Голос. Діти", которое выходило на "1+1". Супруги поженились 3 февраля 2017 года. 

Пара воспитывает двоих сыновей:  Ивана  (2017) и Даниила (2021). 

У Осадчей также есть старший сын Илья (2002). Его отец – бизнесмен Олег Полищук. В 2021 году Илья окончил школу. Он учится в Мэрилендском университете (США) на айтишника, а на Рождество приезжал в Украину.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: свадьба, Катя Осадчая, Юрий Горбунов, семья
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