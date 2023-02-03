Фанаты Билык опубликовали видео из 90-х, в котором она запечатлена в шортах и футболке на тренировке

В ролике певица рекламирует жевательную резинку со вкусом лесных ягод.

По сюжету она приходит в тренажерный зал, занимается там на беговой дорожке, затем плавает в бассейне, а после пьет коктейль. Во время перекуса к ней подходит поклонница и просит автограф.

Билык запечатлена в ролике в сиреневых лосинах и белой футболке. Поклонники в комментариях предположили, что ролик был снят в 90-х годах прошлого века.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Фан ОФК Ирины Билык ♥ * (@fan_iryna_bilyk)