Фанаты Билык опубликовали видео из 90-х, в котором она запечатлена в шортах и футболке на тренировке

В ролике певица рекламирует жевательную резинку со вкусом лесных ягод.
По сюжету она приходит в тренажерный зал, занимается там на беговой дорожке, затем плавает в бассейне, а после пьет коктейль. Во время перекуса к ней подходит поклонница и просит автограф.
Билык запечатлена в ролике в сиреневых лосинах и белой футболке. Поклонники в комментариях предположили, что ролик был снят в 90-х годах прошлого века.
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Ирина Билык родилась в 1970 году в Киеве. Окончила Киевское государственное музыкальное училище имени Глиера и Киевский национальный университет культуры и искусств. В 1990 году выпустила первый альбом "Кувала зозуля". Всего у певицы 12 альбомов. В 1996 году она была удостоена звания заслуженной артистки Украины, в 2008 году – народной артистки, а в 2020-м – ордена княгини Ольги ІІІ степени.