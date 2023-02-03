Билык засветила новое кольцо и рассказала, кто его подарил. Фото

Артистка позирует в кадре, подняв в знак приветствия левую руку и засветив на мизинце черно-белое кольцо.
"Угадайте, что за перстень у меня на руке", – обратилась к фолловерам Билык.
"Подарок Димасика", – предположили подписчики, вероятно, подразумевая коллегу и экс-бойфренда певицы Дмитрия Коляденко, вместе с которым она в декабре 2022 года ездила на гастроли за границу. Во время этой поездки певица засветила на безымянном пальце правой руки кольцо.
"Подарила мне это кольцо девочка. Сама его сплела", – вскоре ответила артистка, поставив лайк предыдущему комментарию.
Отношения Билык и Коляденко продолжались с 2004-го по 2006 год. Они не состояли в официальном браке. Вспоминая о совместной жизни, Билык говорила, что у них с Коляденко были драки из-за ревности и к ним часто приезжала полиция. После расставания пара поддерживает дружеские отношения – в частности, певица трогательно поздравила бывшего возлюбленного с 50-летием.
В 2014 году Билык вышла замуж за проживающего в Москве азербайджанского режиссера Аслана Ахмадова. В декабре 2015 года у пары родился сын Табриз. Ребенка родила суррогатная мать. Летом 2021 года стало известно, что Билык и Ахмадов развелись.
У Билык также есть взрослый сын Глеб Оверчук (1999). Его отец – экс-возлюбленный певицы Андрей Оверчук.