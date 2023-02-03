Билык засветила новое кольцо и рассказала, кто его подарил. Фото

Билык призналась, что получила кольцо в подарок от поклонницы Фото: Ірина Білик / Facabook

Артистка позирует в кадре, подняв в знак приветствия левую руку и засветив на мизинце черно-белое кольцо.

"Угадайте, что за перстень у меня на руке", – обратилась к фолловерам Билык.

"Подарок Димасика", – предположили подписчики, вероятно, подразумевая коллегу и экс-бойфренда певицы Дмитрия Коляденко, вместе с которым она в декабре 2022 года ездила на гастроли за границу. Во время этой поездки певица засветила на безымянном пальце правой руки кольцо.

"Подарила мне это кольцо девочка. Сама его сплела", – вскоре ответила артистка, поставив лайк предыдущему комментарию.