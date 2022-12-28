"Любовь – не сахар". Коляденко обратился к Билык, с которой вместе уехал за границу

В декабре Билык вместе с Коляденко уехали на гастроли за границу Фото: Дима Коляденко / Facebook

"Любовь – это не сахар. Делать такую татуировку?" – написал он, поставив активную ссылку на страницу украинской певицы Ирины Билык, с которой вместе находится за границей.

Свой пост он разместил после того, как артистка в совместном с ним ролике засветила обручальное кольцо на безымянном пальце правой руки.