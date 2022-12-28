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28 декабря, 2022
 
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"Любовь – не сахар". Коляденко обратился к Билык, с которой вместе уехал за границу

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В декабре Билык вместе с Коляденко уехали на гастроли за границу
В декабре Билык вместе с Коляденко уехали на гастроли за границу
Фото: Дима Коляденко / Facebook

Украинский хореограф Дмитрий Коляденко задумался о том, чтобы сделать на руке татуировку о любви. Об этом он сообщил в Instagram Stories 28 декабря.

"Любовь  это не сахар. Делать такую татуировку?" – написал он, поставив активную ссылку на страницу украинской певицы Ирины Билык, с которой вместе находится за границей.

Свой пост он разместил после того, как артистка в совместном с ним ролике засветила обручальное кольцо на безымянном пальце правой руки.

Контекст:

Отношения Билык и Коляденко продолжались с 2004-го по 2006 год. Они не состояли в официальном браке. Вспоминая о совместной жизни, Билык говорила, что у них с Коляденко были драки из-за ревности и к ним часто приезжала полиция. После расставания пара поддерживает дружеские отношения – в частности, певица трогательно поздравила бывшего возлюбленного с 50-летием.

В 2014 году Билык вышла замуж за проживающего в Москве азербайджанского режиссера Аслана Ахмадова. В декабре 2015 года у пары родился сын Табриз. Ребенка родила суррогатная мать. Летом 2021 года стало известно, что Билык и Ахмадов развелись.

У Билык также есть взрослый сын Глеб Оверчук (1999). Его отец – экс-возлюбленный певицы Андрей Оверчук.

В декабре 2022 года Билык вместе с Коляденко уехали на гастроли за границу.

Теги: любовь, Ирина Билык, Дима Коляденко
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