"Любовь – не сахар". Коляденко обратился к Билык, с которой вместе уехал за границу

"Любовь – это не сахар. Делать такую татуировку?" – написал он, поставив активную ссылку на страницу украинской певицы Ирины Билык, с которой вместе находится за границей.
Свой пост он разместил после того, как артистка в совместном с ним ролике засветила обручальное кольцо на безымянном пальце правой руки.
Отношения Билык и Коляденко продолжались с 2004-го по 2006 год. Они не состояли в официальном браке. Вспоминая о совместной жизни, Билык говорила, что у них с Коляденко были драки из-за ревности и к ним часто приезжала полиция. После расставания пара поддерживает дружеские отношения – в частности, певица трогательно поздравила бывшего возлюбленного с 50-летием.
В 2014 году Билык вышла замуж за проживающего в Москве азербайджанского режиссера Аслана Ахмадова. В декабре 2015 года у пары родился сын Табриз. Ребенка родила суррогатная мать. Летом 2021 года стало известно, что Билык и Ахмадов развелись.
У Билык также есть взрослый сын Глеб Оверчук (1999). Его отец – экс-возлюбленный певицы Андрей Оверчук.
В декабре 2022 года Билык вместе с Коляденко уехали на гастроли за границу.