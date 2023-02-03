Модель Буре готова отправить Путину свои фото без одежды и белья, если он "уберется из Украины", хотя сомневается, что он "вообще жив"

По словам Буре, если бы она знала, что ее откровенные фото заставят Путина "убраться из Украины", она бы это сделала.

При этом Буре усомнилась в том, что Путин "вообще жив". Модель призналась, что слышала слухи, будто бы Путин мертв. Она сказала, что тот, кто его заменяет, может быть еще хуже.

В марте 2022 года Буре опубликовала в Instagram фото, на которых запечатлена без одежды и белья. На своем теле она написала: "FU War" и заявила, что выступает против полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Caprice Bourret Official (@capricebourret)