Модель Буре готова отправить Путину свои фото без одежды и белья, если он "уберется из Украины", хотя сомневается, что он "вообще жив"

По словам Буре, если бы она знала, что ее откровенные фото заставят Путина "убраться из Украины", она бы это сделала.
При этом Буре усомнилась в том, что Путин "вообще жив". Модель призналась, что слышала слухи, будто бы Путин мертв. Она сказала, что тот, кто его заменяет, может быть еще хуже.
В марте 2022 года Буре опубликовала в Instagram фото, на которых запечатлена без одежды и белья. На своем теле она написала: "FU War" и заявила, что выступает против полномасштабного вторжения РФ в Украину.
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Каприс Буре 51 год. Она проживает в Лондоне и занимается бизнесом.
О том, что у Путина есть двойники, сообщалось неоднократно. В частности, о существовании как минимум трех "дублеров" президента РФ начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал в октябре 2022 года. Также Буданов говорил о двойниках Путина в августе.
По мнению публициста из РФ Александра Невзорова, двойниками этих лиц можно назвать условно и на каком-нибудь заседании заменить его не могут. "Они выглядят двойниками на расстоянии 100–150 метров для каких-то официальных мероприятий, когда никого рядом не окажется", – рассказывал Невзоров в апреле прошлого года.