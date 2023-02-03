Бульвар Шоубиз
 
03 февраля, 2023
 
Новости

Модель Буре готова отправить Путину свои фото без одежды и белья, если он "уберется из Украины", хотя сомневается, что он "вообще жив"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Буре весной 2022 года выступила против полномасштабного вторжения РФ в Украину
Буре весной 2022 года выступила против полномасштабного вторжения РФ в Украину
Фото: capricebourret / Instagram

Американская модель Каприс Буре готова отправить российскому диктатору Владимиру Путину свои снимки без одежды и белья, если он прекратит свое вторжение в Украину. Об этом она заявила на афтепати американского фильма "Логово", сообщает 3 февраля издание Daily Mail.

По словам Буре, если бы она знала, что ее откровенные фото заставят Путина "убраться из Украины", она бы это сделала. 

При этом Буре усомнилась в том, что Путин "вообще жив". Модель призналась, что слышала слухи, будто бы Путин мертв. Она сказала, что тот, кто его заменяет, может быть еще хуже. 

В марте 2022 года Буре опубликовала в Instagram фото, на которых запечатлена без одежды и белья. На своем теле она написала: "FU War" и заявила, что выступает против полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Контекст:

Каприс Буре 51 год. Она проживает в Лондоне и занимается бизнесом. 

О том, что у Путина есть двойники, сообщалось неоднократно. В частности, о существовании как минимум трех "дублеров" президента РФ начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал в октябре 2022 года. Также Буданов говорил о двойниках Путина в августе.

По мнению публициста из РФ Александра Невзорова, двойниками этих лиц можно назвать условно и на каком-нибудь заседании заменить его не могут. "Они выглядят двойниками на расстоянии 100–150 метров для каких-то официальных мероприятий, когда никого рядом не окажется", – рассказывал Невзоров в апреле прошлого года.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Владимир Путин, война России против Украины, Каприс Буре
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Яценюк: "Большая семерка" говорит о необходимости изменения юридического порядка в мире и создании трибунала по России
  Яценюк: "Большая семерка" говорит о необходимости изменения юридического порядка в мире и создании трибунала по России
Дмитрий ГОРДОН
  Роднянский: 24 февраля сын позвонил из Киева: "Папа, началось". И дал мне послушать взрывы. Я понял, что жизнь завершена в том виде, в котором была
  Роднянский: 24 февраля сын позвонил из Киева: "Папа, началось". И дал мне послушать взрывы. Я понял, что жизнь завершена в том виде, в котором была
Дмитрий ГОРДОН
  Гончаренко: С автократическими и диктаторскими режимами всегда одна и та же история: они выглядят суперуверенно еще за минуту до того, как начинают рушиться
  Гончаренко: С автократическими и диктаторскими режимами всегда одна и та же история: они выглядят суперуверенно еще за минуту до того, как начинают рушиться
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Модель Буре готова отправить Путину свои фото без одежды и белья, если он "уберется из Украины", хотя сомневается, что он "вообще жив"
Модель Буре готова отправить Путину свои фото без одежды и белья, если он "уберется из Украины", хотя сомневается, что он "вообще жив"
Галина ГРИШИНА
  Группа "Антитіла" выпустила песню "Фортеця Бахмут". Она посвящена украинским защитникам, которые стоят "в самой адовой точке мира". Видео
  Группа "Антитіла" выпустила песню "Фортеця Бахмут". Она посвящена украинским защитникам, которые стоят "в самой адовой точке мира". Видео
Галина ГРИШИНА
  Умер французский дизайнер Пако Рабан
  Умер французский дизайнер Пако Рабан
Галина ГРИШИНА
Мишина показала фото в мокром купальнике
Мишина показала фото в мокром купальнике
"Получала кайф. Играла, а не имитировала". Дорофеева показала стертые до крови пальцы и рассказала, как училась игре на барабанах. Видео
"Получала кайф. Играла, а не имитировала". Дорофеева показала стертые до крови пальцы и рассказала, как училась игре на барабанах. Видео
Галина ГРИШИНА
Билык засветила новое кольцо и рассказала, кто его подарил. Фото
Билык засветила новое кольцо и рассказала, кто его подарил. Фото
Галина ГРИШИНА
Команда украинской военной драмы "Мирный-21" режиссера Сеитаблаева презентовала официальный постер фильма. Фото
Команда украинской военной драмы "Мирный-21" режиссера Сеитаблаева презентовала официальный постер фильма. Фото
Галина ГРИШИНА
Бурмака спела с Линартовичем, который проходит реабилитацию в госпитале после ранения в Соледаре. Видео
Бурмака спела с Линартовичем, который проходит реабилитацию в госпитале после ранения в Соледаре. Видео
Галина ГРИШИНА
В спортивном костюме и облегающем комбинезоне. Лопес показала архивное видео накануне Супербоула 2023
В спортивном костюме и облегающем комбинезоне. Лопес показала архивное видео накануне Супербоула 2023
"Любим заниматься спортом". Цимбалюк рассказал, кто познакомил его с ресторатором Готочкиной и как начинался их роман
"Любим заниматься спортом". Цимбалюк рассказал, кто познакомил его с ресторатором Готочкиной и как начинался их роман
Галина ГРИШИНА
64-летняя Мадонна снялась в кружевном корсете, стоя на коленях
64-летняя Мадонна снялась в кружевном корсете, стоя на коленях
Бренд Paul Smith объявил об уходе из РФ после скандала
Бренд Paul Smith объявил об уходе из РФ после скандала
"Некоторые моменты – золотые". 25-летняя Кунаки снялась на траве, скрестив ноги
"Некоторые моменты – золотые". 25-летняя Кунаки снялась на траве, скрестив ноги
"Захотелось сделать красивые кадры". Квиткова снялась в купальнике в полный рост
"Захотелось сделать красивые кадры". Квиткова снялась в купальнике в полный рост
"Смотрите, какая я красивая". Мишина показала себя в весе +31 кг во время беременности. Фото
"Смотрите, какая я красивая". Мишина показала себя в весе +31 кг во время беременности. Фото
  "Ніколи не пробачимо, ніколи не забудемо". Loboda выпустила песню "По-українськи". Аудио
  "Ніколи не пробачимо, ніколи не забудемо". Loboda выпустила песню "По-українськи". Аудио
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 