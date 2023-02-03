  Группа "Антитіла" выпустила песню "Фортеця Бахмут". Она посвящена украинским защитникам, которые стоят "в самой адовой точке мира". Видео

"Антитіла: Как граждане, у которых есть боевой опыт, понимаем, что свое дело и свое задание нужно выполнять спокойно Фото: Antytila / Антитіла / Facebook

Текст песни, отмечается в описании трека, был написан за сутки, а музыку к композиции уже давно создал участник группы Сергей Вусик – она "ждала своего времени".

"Фортеця Бахмут", по словам, музыкантов, – это посвящение стойкости и подвигу украинского народа, украинских военных, которые борются против неоправданной несправедливой агрессии России.

"Мы понимали, что нам нужно сделать что-то вдохновляющее, с чем хотелось бы рвать землю, идти в бой, стоять и не отступать. Но как граждане, у которых есть боевой опыт, понимаем, что свое дело и свое задание нужно выполнять спокойно. И что бы не происходило, ты должен взять себя в руки и делать все, что от тебя зависит, в лучшем виде, – прокомментировал трек фронтмен группы Тарас Тополя. – Таких ситуаций мы пережили достаточно, поэтому, как никто, понимаем, о чем поем и за что стоят наши побратимы в самой адовой точке мира сегодня".

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