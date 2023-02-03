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03 февраля, 2023
 
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Группа "Антитіла" выпустила песню "Фортеця Бахмут". Она посвящена украинским защитникам, которые стоят "в самой адовой точке мира". Видео

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"Антитіла: Как граждане, у которых есть боевой опыт, понимаем, что свое дело и свое задание нужно выполнять спокойно
"Антитіла: Как граждане, у которых есть боевой опыт, понимаем, что свое дело и свое задание нужно выполнять спокойно
Фото: Antytila / Антитіла / Facebook

Украинская группа "Антитіла" 3 февраля на своем канале презентовала клип на песню "Фортеця Бахмут" в поддержку украинских защитников, которые "держат огромный фронт" в городе Бахмут Донецкой области.

Текст песни, отмечается в описании трека, был написан за сутки, а музыку к композиции уже давно создал участник группы Сергей Вусик – она "ждала своего времени". 

"Фортеця Бахмут", по словам, музыкантов, – это посвящение стойкости и подвигу украинского народа, украинских военных, которые борются против неоправданной несправедливой агрессии России. 

"Мы понимали, что нам нужно сделать что-то вдохновляющее,  с чем хотелось бы рвать землю, идти в бой, стоять и не отступать. Но как граждане, у которых есть боевой опыт, понимаем, что свое дело и свое задание нужно выполнять спокойно. И что бы не происходило, ты должен взять себя в руки и делать все, что от тебя зависит, в лучшем виде, – прокомментировал трек фронтмен группы Тарас Тополя. – Таких ситуаций мы пережили достаточно, поэтому, как никто, понимаем, о чем поем и за что стоят наши побратимы в самой адовой точке мира сегодня". 

ВИДЕО
Видео: АНТИТІЛА / YouTube
Контекст:

Самые интенсивные бои в войне РФ против Украины идут на Донбассе, в частности в районе Бахмута и Угледара Донецкой области.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что захватчики не просто штурмуют позиции ВСУ, а уничтожают эти города.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: клип, война России против Украины, Бахмут, Антитіла
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