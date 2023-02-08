Проживающая в Германии экс-супруга мэра Киева Кличко: Когда пою на украинском, ощущаю, что я украинка, и этим горжусь

Егорова призналась, что одна из ее любимых песен – композиция "Чарівна скрипка" Фото: ЕРА

В ролике Егорова исполняет под аккомпанемент фортепиано композицию "Чарівна скрипка", которую написали украинские поэт Юрий Рыбчинский и композитор Игорь Поклад. Она отметила, что это одна из ее любимых песен.

"Когда пою на украинском, каждой клеточкой ощущаю, что я украинка, и этим горжусь", – призналась Егорова.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Natalia Yegorova (@natalia_yegorova)