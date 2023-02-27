Арестович: Никакого Зеленского россияне не взяли бы живьем – он бы погиб с автоматом в руках

По словам Арестовича, Зеленский в начале вторжения отказывался покидать Киев и готов был защищаться с оружием в руках Фото: EPA

Гордон озвучил несколько сценариев, которые, по его информации, в начале полномасштабного вторжения рассматривали российские оккупанты. По одному из них депутатов Верховной Рады должны были под дулами автоматов завести в зал заседаний и заставить проголосовать за капитуляцию. "Президент Зеленский, окруженный тоже автоматчиками, захваченный в плен, подписывает эту капитуляцию", – озвучил предполагаемый план оккупантов Гордон.

"Могу сказать так: никакого Зеленского они бы не взяли живьем, потому что он бы погиб с автоматом в руках. Это было совершенно очевидно. Я же был в непосредственном окружении", – прокомментировал эту информацию Арестович.

Он сказал, что все окружение Зеленского договорилось воевать, это был базовый и единственный план действий.

"Бьемся, пока не погибнем. Вот такой был план", – подчеркнул Арестович.

На уточняющий вопрос он ответил, что окружение Зеленского действительно обсуждало, как действовать, и приняло такое решение.

"Да что говорили? Мы решили – и дальше работали. Там не до разговоров было, не до рефлексии", – сказал Арестович.

Он также рассказал, что лично разговаривал с Зеленским и предлагал ему переместиться из Киева "в более защищенный пункт", чтобы обезопасить себя и сохранить управляемость процессами, но получил резкий отказ.

"Я был один из тех людей, которые подходили к президенту второй раз и говорили: "Владимир Александрович, а давайте в более защищенный пункт. Мы не бежим. Просто чтобы мы управляли страной. Что толку погибнуть? Это же мгновенная делегитимация и деморализация всей обороны. Сколько территории будет, столько и будем удерживать. Захватят Киев – значит, будем бороться за области, которые западнее Киева. Захватят всю страну – значит, партизанское сопротивление. Нельзя сдаваться – будем воевать. А для этого нужен лидер, символ, руководитель". Он сказал: "Я еще раз услышу – все: мы не работаем". После этого мы сказали: "Окей. Умираем здесь все вместе?" – "Да, умираем все вместе. Ну, с оружием в руках", – вспомнил Арестович.

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