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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Арестович: Никакого Зеленского россияне не взяли бы живьем – он бы погиб с автоматом в руках

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По словам Арестовича, Зеленский в начале вторжения отказывался покидать Киев и готов был защищаться с оружием в руках
По словам Арестовича, Зеленский в начале вторжения отказывался покидать Киев и готов был защищаться с оружием в руках
Фото: EPA

У российских оккупантов не было возможности захватить президента Украины Владимира Зеленского в плен и заставить его подписать соглашение о капитуляции. Об этом в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил украинский блогер Алексей Арестович, который до января 2023 года был советником Офиса президента Украины.

Гордон озвучил несколько сценариев, которые, по его информации, в начале полномасштабного вторжения рассматривали российские оккупанты. По одному из них депутатов Верховной Рады должны были под дулами автоматов завести в зал заседаний и заставить проголосовать за капитуляцию. "Президент Зеленский, окруженный тоже автоматчиками, захваченный в плен, подписывает эту капитуляцию", – озвучил предполагаемый план оккупантов Гордон.

"Могу сказать так: никакого Зеленского они бы не взяли живьем, потому что он бы погиб с автоматом в руках. Это было совершенно очевидно. Я же был в непосредственном окружении", – прокомментировал эту информацию Арестович.

Он сказал, что все окружение Зеленского договорилось воевать, это был базовый и единственный план действий.

"Бьемся, пока не погибнем. Вот такой был план", – подчеркнул Арестович. 

На уточняющий вопрос он ответил, что окружение Зеленского действительно обсуждало, как действовать, и приняло такое решение. 

"Да что говорили? Мы решили – и дальше работали. Там не до разговоров было, не до рефлексии", – сказал Арестович.

Он также рассказал, что лично разговаривал с Зеленским и предлагал ему переместиться из Киева "в более защищенный пункт", чтобы обезопасить себя и сохранить управляемость процессами, но получил резкий отказ. 

"Я был один из тех людей, которые подходили к президенту второй раз и говорили: "Владимир Александрович, а давайте в более защищенный пункт. Мы не бежим. Просто чтобы мы управляли страной. Что толку погибнуть? Это же мгновенная делегитимация и деморализация всей обороны. Сколько территории будет, столько и будем удерживать. Захватят Киев – значит, будем бороться за области, которые западнее Киева. Захватят всю страну – значит, партизанское сопротивление. Нельзя сдаваться – будем воевать. А для этого нужен лидер, символ, руководитель". Он сказал: "Я еще раз услышу – все: мы не работаем". После этого мы сказали: "Окей. Умираем здесь все вместе?" – "Да, умираем все вместе. Ну, с оружием в руках", – вспомнил Арестович. 

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Контекст:

Россия начала войну против Украины в 2014 году, оккупировав Крым и часть Донецкой и Луганской областей. В конце февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о полномасштабном вторжении в Украину, оккупанты в том числе предприняли попытку захватить Киев. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал оккупировать Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В апреле россияне были изгнаны из северных областей, в сентябре была деоккупирована почти вся Харьковская область, в ноябре силы обороны Украины деоккупировали части Херсонской области вместе с областным центром и Николаевской области. Сейчас самые интенсивные бои идут на востоке Украины. 

Британское издание The Independent со ссылкой на неназванных украинских официальных лиц сообщило в январе 2023 года, что с начала полномасштабной войны на Зеленского готовилось не менее 12 покушений, по крайней мере два из них помогла предотвратить информация, которую украинскому президенту предоставило Центральное разведывательное управление США. 

Зеленский подтверждал, что его пытались убить много раз. Он сказал, что "достаточно философски" относится к покушениям, и сравнил происходящее с "Днем сурка".

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Дмитрий Гордон, Алексей Арестович, Владимир Зеленский, война России против Украины, российские оккупанты, капитуляция
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