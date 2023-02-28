Бульвар Шоубиз
 
28 февраля, 2023
 
Новости ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Арестович – Гордону: После деоккупации я первым делом поеду в Ялту. Предлагаю столик на четверых: я, Фейгин, вы и Подоляк

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Арестович – Гордону: После деоккупации я первым делом поеду в Ялту. Предлагаю столик на четверых: я, Фейгин, вы и Подоляк / Бульвар Шоубиз

Фото: Олексій Арестович / Facebook

Украинский блогер Алексей Арестович, который до января 2023 года был советником Офиса президента Украины, в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал, куда отправится сразу после освобождения всех территорий Украины от российских оккупантов.

"[После деоккупации я первым делом поеду] в Крым. На набережную Ялты, Севастополя. Я просто должен присесть там, выпить чашку кофе с вами, с [советником главы Офиса президента Украины] Мишей Подоляком. Кто там еще собирался? Я предлагаю вам столик на четверых: я, [российский юрист и блогер Марк] Фейгин, вы и Подоляк – на набережной Ялты с кофе", – ответил блогер.

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube


Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои идут этой зимой на востоке Украины.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Дмитрий Гордон, Крым, Севастополь, Ялта, Алексей Арестович, война России против Украины, блогер, деоккупация
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