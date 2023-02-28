Арестович – Путину: Ваша посмертная участь будет страшной. Вас ждут самые нижние круги ада

"Владимир Владимирович, я вам как человек, верующий в Христа, скажу: подумайте о душе. Ваша посмертная участь будет страшной. Я думаю, что вас ждут самые нижние круги ада. И вы все можете это остановить", – сказал Арестович.

Он считает, что "великая благодать Бога заключается в том, что человек, даже всю жизнь грешивший, может покаяться в один момент и переменить всю свою жизнь, и зло, которое он наделал".

"У вас остается этот шанс, пока вы держитесь. Потом будет намного сложнее. Можно успеть одуматься. Вся эта война, все эти бесчисленные смерти вашего народа в первую очередь, который здесь умирает под нашими пулями, – она же построена на чем? Все несчастья, в которые вы бросили народы России и Украины – и многих других окружающих стран, – оно все висит на одной вашей воле дурацкой. Перемените ее – и все встанет на свои места. Вот и все", – объяснил Арестович.

По его словам, лучшее, что может сделать Путин, – уйдет с должности президента, отправится в монастырь "или же в частную жизнь".

"Я думаю, это будет лучшее, что вы можете сделать. А если вы еще публично покаетесь... Во-первых, вы миру продемонстрируете уникальный для всех будущих политиков пример и тем самым поставите очень высокий забор у всех будущих любителей повоевать. Потому что всегда будет прецедент, и можно будет сказать: "Подождите. Посмотрите". Да, и это вам очень сильно зачтется: вменится в добро. Либо – да, будете утяжелять свою душу все тяжелее и тяжелее, пока она не провалится в самые бездны ада. А там, поверьте, невесело. Подумайте над этим", – заявил Арестович.

Он считает, что Путин не доживет до трибунала за агрессию против Украины.

ВИДЕО