ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Арестович – Путину: Ваша посмертная участь будет страшной. Вас ждут самые нижние круги ада

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Арестович считает, что Путину следует покаяться и уйти в монастырь
Арестович считает, что Путину следует покаяться и уйти в монастырь
Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

В ходе интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону блогер, бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович обратился по просьбе собеседника к президенту России Владимиру Путину.

"Владимир Владимирович, я вам как человек, верующий в Христа, скажу: подумайте о душе. Ваша посмертная участь будет страшной. Я думаю, что вас ждут самые нижние круги ада. И вы все можете это остановить", – сказал Арестович.

Он считает, что "великая благодать Бога заключается в том, что человек, даже всю жизнь грешивший, может покаяться в один момент и переменить всю свою жизнь, и зло, которое он наделал".

"У вас остается этот шанс, пока вы держитесь. Потом будет намного сложнее. Можно успеть одуматься. Вся эта война, все эти бесчисленные смерти вашего народа в первую очередь, который здесь умирает под нашими пулями, – она же построена на чем? Все несчастья, в которые вы бросили народы России и Украины – и многих других окружающих стран, – оно все висит на одной вашей воле дурацкой. Перемените ее – и все встанет на свои места. Вот и все", – объяснил Арестович.

По его словам, лучшее, что может сделать Путин, – уйдет с должности президента, отправится в монастырь "или же в частную жизнь".

"Я думаю, это будет лучшее, что вы можете сделать. А если вы еще публично покаетесь... Во-первых, вы миру продемонстрируете уникальный для всех будущих политиков пример и тем самым поставите очень высокий забор у всех будущих любителей повоевать. Потому что всегда будет прецедент, и можно будет сказать: "Подождите. Посмотрите". Да, и это вам очень сильно зачтется: вменится в добро. Либо – да, будете утяжелять свою душу все тяжелее и тяжелее, пока она не провалится в самые бездны ада. А там, поверьте, невесело. Подумайте над этим", – заявил Арестович.

Он считает, что Путин не доживет до трибунала за агрессию против Украины.

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Контекст:

24 февраля 2022 года Путин объявил о вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

Спустя месяцы после полномасштабного вторжения Путин требовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет достигнуть договоренности с РФ, но с нынешним ее лидером это невозможно. "Мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", – сказал он.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Владимир Путин, религия, Алексей Арестович, трибунал, президент
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Платье для Бейонсе, самая главная мечта и пошив формы для украинских защитников. Фролов рассказала о работе своей команды во время войны
Платье для Бейонсе, самая главная мечта и пошив формы для украинских защитников. Фролов рассказала о работе своей команды во время войны
Галина ГРИШИНА
Фронтвумен The Hardkiss Санина рассказала, как стала ведущей "Евровидения 2023"
Фронтвумен The Hardkiss Санина рассказала, как стала ведущей "Евровидения 2023"
Галина ГРИШИНА
Как приготовить в духовке овощные котлеты из квашеной капусты. Рецепт от украинского эксперта по питанию
Как приготовить в духовке овощные котлеты из квашеной капусты. Рецепт от украинского эксперта по питанию
Галина ГРИШИНА
  Министр обороны Эстонии Певкур спел хит "Браття українці" вместе с фронтменом группы "Шабля". Видео
  Министр обороны Эстонии Певкур спел хит "Браття українці" вместе с фронтменом группы "Шабля". Видео
Галина ГРИШИНА
Ефросинина рассказала, как относится к родной сестре Елизавете Ющенко, которая живет в РФ
Ефросинина рассказала, как относится к родной сестре Елизавете Ющенко, которая живет в РФ
Галина ГРИШИНА
49-летняя Наталья Егорова показала, как сейчас выглядит ее 20-летняя дочь от мэра Киева Кличко
49-летняя Наталья Егорова показала, как сейчас выглядит ее 20-летняя дочь от мэра Киева Кличко
Галина ГРИШИНА
  Арестович: Я понимаю, за что меня любят. Людей невозможно обмануть
  Арестович: Я понимаю, за что меня любят. Людей невозможно обмануть G
Дмитрий ГОРДОН
"Все будет хорошо. Из наркоза вышла". 49-летняя Мозговая сообщила о госпитализации
"Все будет хорошо. Из наркоза вышла". 49-летняя Мозговая сообщила о госпитализации
Галина ГРИШИНА
39-летняя Осадчая восхитилась молодостью и красотой своей матери. 52-летний Горбунов прокомментировал
39-летняя Осадчая восхитилась молодостью и красотой своей матери. 52-летний Горбунов прокомментировал
Галина ГРИШИНА
"Хорошие девушки сидят по домам". Бобул обиделся и ушел после того, как журналистка во время интервью назвала его сексистом
"Хорошие девушки сидят по домам". Бобул обиделся и ушел после того, как журналистка во время интервью назвала его сексистом
Галина ГРИШИНА
В галстуке и с бумажным стаканом в руках. Новоизбранный президент Чехии Павел пришел на концерт ТНМК в Праге. Видео
В галстуке и с бумажным стаканом в руках. Новоизбранный президент Чехии Павел пришел на концерт ТНМК в Праге. Видео
Галина ГРИШИНА
"В 50 лет остаться одинокой жопой не хочется". 49-летний Суханов объяснил, почему скрывает имя человека, с которым строит личную жизнь
"В 50 лет остаться одинокой жопой не хочется". 49-летний Суханов объяснил, почему скрывает имя человека, с которым строит личную жизнь
Галина ГРИШИНА
"Отговорите меня от этого". Квиткова показала, как выглядит с рыжими волосами
"Отговорите меня от этого". Квиткова показала, как выглядит с рыжими волосами
alyona alyona в Тель-Авиве спела с победительницей "Евровидения 2018" Неттой Барзилай свой хит "Пушка". Фото
alyona alyona в Тель-Авиве спела с победительницей "Евровидения 2018" Неттой Барзилай свой хит "Пушка". Фото
Галина ГРИШИНА
Бех-Романчук снялась в купальнике в полный рост
Бех-Романчук снялась в купальнике в полный рост
В сети показали фото 53-летней Лопес в купальнике со стрингами
В сети показали фото 53-летней Лопес в купальнике со стрингами
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Все думали, что вешу 100". Как выглядела Каменских в своем максимальном весе – семь фото певицы, которая снова худеет (47009)
2
Бывшая жена мэра Киева Кличко показала своих сестру, мать и дочь. Видео (38350)
3
Миша Романова о конфликте с Брежневой: Она мне написала смс. Оно было в жесткой, грубой форме. Обвинила во лжи. Я ответила в такой же форме (30612)
4
В объятиях Галкина. Пугачева спела на концерте Вайкуле, находясь в зрительном зале. Видео (30185)
5
Зеленский: Я потерял зрение. Читаю в очках. Теперь так (28601)
6
"А жду я всегда звонка жены". Зеленский рассказал, какое изображение стоит у него на заставке телефона (26072)
7
"Я такого искала очень долго. Мне кажется, я заслуживаю счастья". 32-летняя Миша Романова рассказала о своем бойфренде (10117)
8
"Недостаток самоуважения". Замалчивающая войну Ани Лорак заявила, что пережила тяжелые токсичные любовные отношения (8990)
 
 
 
 