Зеленский назначил нового главу департамента контрразведки СБУ

"Назначить Поклада Александра Валентиновича начальником департамента контрразведки Службы безопасности Украины", – говорится в документе.
Как пишет портал Zaxid.net, Поклад возглавлял 5-е управление департамента контрразведки СБУ, руководил спецоперацией по задержанию сотрудника управления "К" СБУ Юрия Расюка и генерал-майора ведомства Валерия Шайтанова, подозреваемого в работе на спецслужбы РФ.
Предыдущего главу департамента Александра Руснака президент уволил накануне.
Он работал на этой должности с сентября 2019 года.