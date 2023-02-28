Арестович: Атмосферка в начале войны в правительственном квартале была еще та. Ты не знал, не пристрелят ли тебя с перепугу свои

"Вы поймите атмосферу в Офисе [президента Украины] тогда. Ты не знаешь, попадут ли в следующие пять секунд, там, восемь крылатых ракет по зданию Офиса. Никто же гарантий не давал, что по нему бить не будут", – сказал он.

По словам Арестовича, украинская ПВО работала в то время значительно менее эффективно, чем сейчас. Поэтому все, кто был в ОП, каждую секунду ждали по нему удара, сказал он.

"Не просто удара – мы ожидали газа, который будет пущен в систему вентиляции. Мы знали, что россияне работали с диггерами, которые по подземным коммуникациям могли дойти. Очень много всего. Диверсанты, заминированные машины в правительственном квартале, стрельба по пустым домам... Государственная служба охраны брала людей в пустых окрестных домах, которые заехали за три месяца, а некоторые – за год до начала военных действий", – рассказал Арестович.

Он отметил, что его никогда не покидало ощущение, что через секунду прилетит по зданию, еще когда весной шли переговоры. Когда вскрылись военные преступления РФ в Буче и президент Украины Владимир Зеленский отказался от переговоров, все ожидали атаки в отместку, сказал Арестович. Также, по его словам, особо ожидали удара после потопления крейсера "Москва".

"Мы чувствовали себя стоящими у стенки все первые, наверное, дней 50–70 точно, а то и 100. Никогда не знаешь, прилетит ли в следующую секунду. Вот и все. Не взорвется ли машина, мимо которой ты идешь. Это только кажется, что, там, сидели сытые, напоенные, нам ничего не грозило. Ага, поговорите с солдатами, которые по периметру стояли, охраняли", – сказал он.

Арестович рассказал, что, несмотря на то, что его все знали в лицо, каждый раз после того, как он возвращался в Офис президента, его останавливали стрельбой в воздух.

"Стрельбой вверх, поднятые руки, выключить свет, габариты... Я говорю: "Ребята, это я". – "Мы знаем". – "А что такое?" – "Только что стреляли. А вот только что было подозрительно. Только что проехала машина и что-то снимала", – и так далее. Атмосферка была та еще, поверьте. Ты не знаешь, пристрелят ли тебя с перепугу свои в следующую секунду. Тем более что я очень много возвращался по ночам, в темное время. Я когда в 2018 году на Светлодарке (Светлодарская дуга в Донецкой области. – "ГОРДОН) воевал, я был более спокоен, чем в правительственном квартале в марте", – заявил Арестович.

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