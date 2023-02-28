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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Арестович: Атмосферка в начале войны в правительственном квартале была еще та. Ты не знал, не пристрелят ли тебя с перепугу свои

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Арестович рассказал, что происходило в правительственном квартале в начале войны
Арестович рассказал, что происходило в правительственном квартале в начале войны
Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

Об обстановке в Офисе президента Украины в первые месяцы войны рассказал украинский блогер Алексей Арестович, который до января 2023 года был советником Офиса президента, в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Вы поймите атмосферу в Офисе [президента Украины] тогда. Ты не знаешь, попадут ли в следующие пять секунд, там, восемь крылатых ракет по зданию Офиса. Никто же гарантий не давал, что по нему бить не будут", – сказал он.

По словам Арестовича, украинская ПВО работала в то время значительно менее эффективно, чем сейчас. Поэтому все, кто был в ОП, каждую секунду ждали по нему удара, сказал он.

"Не просто удара – мы ожидали газа, который будет пущен в систему вентиляции. Мы знали, что россияне работали с диггерами, которые по подземным коммуникациям могли дойти. Очень много всего. Диверсанты, заминированные машины в правительственном квартале, стрельба по пустым домам... Государственная служба охраны брала людей в пустых окрестных домах, которые заехали за три месяца, а некоторые – за год до начала военных действий", – рассказал Арестович.

Он отметил, что его никогда не покидало ощущение, что через секунду прилетит по зданию, еще когда весной шли переговоры. Когда вскрылись военные преступления РФ в Буче и президент Украины Владимир Зеленский отказался от переговоров, все ожидали атаки в отместку, сказал Арестович. Также, по его словам, особо ожидали удара после потопления крейсера "Москва".

"Мы чувствовали себя стоящими у стенки все первые, наверное, дней 50–70 точно, а то и 100. Никогда не знаешь, прилетит ли в следующую секунду. Вот и все. Не взорвется ли машина, мимо которой ты идешь. Это только кажется, что, там, сидели сытые, напоенные, нам ничего не грозило. Ага, поговорите с солдатами, которые по периметру стояли, охраняли", – сказал он.

Арестович рассказал, что, несмотря на то, что его все знали в лицо, каждый раз после того, как он возвращался в Офис президента, его останавливали стрельбой в воздух.

"Стрельбой вверх, поднятые руки, выключить свет, габариты... Я говорю: "Ребята, это я". – "Мы знаем". – "А что такое?" – "Только что стреляли. А вот только что было подозрительно. Только что проехала машина и что-то снимала", – и так далее. Атмосферка была та еще, поверьте. Ты не знаешь, пристрелят ли тебя с перепугу свои в следующую секунду. Тем более что я очень много возвращался по ночам, в темное время. Я когда в 2018 году на Светлодарке (Светлодарская дуга в Донецкой области. – "ГОРДОН) воевал, я был более спокоен, чем в правительственном квартале в марте", – заявил Арестович.

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Контекст:

Глава Офиса президента Андрей Ермак в декабре 2020 года назначал Арестовича "советником по стратегическим коммуникациям в сфере национальной безопасности и обороны". 

В январе 2022 года Арестович обвинил президента Украины Владимира Зеленского в нарушении обещаний и раскритиковал власть, а через несколько дней заявил, что уволился с должности. В феврале, после того как РФ начала полномасштабное вторжение в Украину, он начал проводить в Офисе президента брифинги для СМИ о ситуации в стране. 

Позже в интервью "1+1" Арестович заявлял, что вернулся работать в ОП после звонка Ермака. 

17 января 2023 года Арестович заявил об увольнении из Офиса президента. Он подал заявление после того, как в эфире с блогером Марком Фейгиным 14 января сказал, что ракету, разрушившую дом в Днепре, якобы сбили, после чего "она упала на подъезд" и взорвалась. Впоследствии это заявление опроверг командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Алексей Арестович, российская агрессия, война России против Украины, Офис президента Украины
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