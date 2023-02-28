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28 февраля, 2023
 
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Арестович "взялся за старое" и сделал новый прогноз

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Арестович: Вынужден вас проинформировать
Арестович: Вынужден вас проинформировать
Фото: Олексій Арестович / Facebook

Украинский блогер Алексей Арестович 28 февраля, в последний день месяца и зимы, разместил в Facebook шуточное предсказание-мем со своим изображением.

"Должен вас проинформировать", – коротко подписал мем блогер.

"В этом месяце мы можем не досчитаться два-три дня", говорится в подписи к фото Арестовича. Окончание этой фразы является отсылкой к известному высказыванию блогера о сроках окончания войны, которое впоследствии стало мемом.

Позже Арестович объяснил, что на самом деле имел в виду сроки деоккупации Киевской области.

"Две-три недели я сказал один раз на самом деле. Это было в середине марта, и единственное, чего касалось,  это когда закончится активная фаза операции близ Киева. Я сказал: "Две-три недели". И она завершилась через две-три недели",  заявил Арестович в эфире канала "1+1".

"Снова за старое?"  отреагировали в сети.

"Это сенсация", – пошутили фолловеры.

https://www.facebook.com/alexey.arestovich/posts/pfbid05o3kSF1YH7y9iHoRn1mbkNUrG6DPqnjhPsVTrR4zAXYbzi6z8UU4UmA8Fn9yJti7l

Контекст:

Арестович в 2020–2023 годах работал советником Офиса президента. В первые месяцы полномасштабной войны России против Украины он проводил брифинги для СМИ, на которых рассказывал о ситуации на фронте, в дальнейшем в эфире остались только его ежедневные интервью с российским YouTube-блогером Марком Фейгиным, которые набирают миллионные просмотры. 

Арестович уволился из ОП в январе 2023 года после скандала, связанного с его словами о ракете, попавшей в многоэтажку в Днепре.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: зима, Алексей Арестович, блогеры
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