Арестович "взялся за старое" и сделал новый прогноз

"Должен вас проинформировать", – коротко подписал мем блогер.
"В этом месяце мы можем не досчитаться два-три дня", – говорится в подписи к фото Арестовича. Окончание этой фразы является отсылкой к известному высказыванию блогера о сроках окончания войны, которое впоследствии стало мемом.
Позже Арестович объяснил, что на самом деле имел в виду сроки деоккупации Киевской области.
"Две-три недели я сказал один раз на самом деле. Это было в середине марта, и единственное, чего касалось, – это когда закончится активная фаза операции близ Киева. Я сказал: "Две-три недели". И она завершилась через две-три недели", – заявил Арестович в эфире канала "1+1".
"Снова за старое?" – отреагировали в сети.
"Это сенсация", – пошутили фолловеры.
Арестович в 2020–2023 годах работал советником Офиса президента. В первые месяцы полномасштабной войны России против Украины он проводил брифинги для СМИ, на которых рассказывал о ситуации на фронте, в дальнейшем в эфире остались только его ежедневные интервью с российским YouTube-блогером Марком Фейгиным, которые набирают миллионные просмотры.
Арестович уволился из ОП в январе 2023 года после скандала, связанного с его словами о ракете, попавшей в многоэтажку в Днепре.