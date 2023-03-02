Арестович: Дорогу к Киеву россияне забили огромным количеством войск, колонны были по 80 км. Промахнуться нашей артиллерии было невозможно

"Ошеломляющий удар по руководству, стратегия натиска, когда они везде – и кажется, что все уже рухнуло, и надо только бежать, потому что сопротивление бесполезно. И это все рассчитано было на людей со слабыми нервами. Но украинцы в хорошем смысле анархисты. Поэтому каждый действовал на своем месте так, как считал нужным. И мы их остановили. А чисто технически... Проблема в том, что они всегда побеждали количеством. Но количеством тоже надо уметь воевать. Наступление из Беларуси – от Чернобыля до Иванкова они забили [дорогу] огромным количеством войск. Разминуться негде было. Колонны были по 40, по 80 км", – сказал он.

Бывший советник ОП отметил, что "это не так много", так как, например, "бригада на марше – это порядка 40 км".

"То есть [80 км – ] это две бригады. Но они забили огромным количеством, и промахнуться нашей артиллерии и авиации невозможно было. Каждый снаряд шел в цель. Один гольф-клуб под Киевом чего стоил. Был замечательный эпизод, когда съехались два командующих, у них была куча техники, боеприпасов. И мы туда красиво... Под Макаровым. И таких эпизодов было очень много", – объяснил Арестович.

По его словам, "сработала" и география.

"XXI век – роботы, дроны... А на самом деле работают средневековые препятствия. Речка шириной четыре метра с поймой оказывается непреодолимым препятствием. Два командира [вражеских] инженерно-саперных полков погибли под Ирпенем, пытаясь наводить понтоны. Один погиб, потом его заменил и тоже погиб под нашим минометным огнем. Это показывает напряжение боев: у них саперы под огнем пытались навести, приезжали лично командиры полков все делать. И [их] крыли-накрывали", – подчеркнул Арестович.

Арестович: Мне говорили, что Путин лично несколько раз меня упоминал: "Давайте сделаем, как Арестович умеет". Читайте полную версию интервью

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